Craig Federighi presenterà il keynote del Web Summit 2021

Craig Federighi, Senior Vice President of Software Engineering di Apple, presenterà il keynote di quest’anno del Web Summit, evento che si svolge a novembre a Lisbona (Portogallo).

A riferirlo è il sito portoghese iFeed, spiegando che sul sito dedicato all’evento sono state di recente aggiunte nuove indicazioni sulla presenza di Federighi, annunciata a inizio ottobre.

Stando a quanto stabilito per la conferenza, il dirigente di Apple dovrebbe intervenire il 3 novembre per 25 minuti, parlando di privacy e sicurezza dei prodotti. Federighi parlerà dal principale luogo di ritrovo dell’evento, la Altice Arena, area coperta che a Lisbona ospita varie attività come convegni, spettacoli ed eventi sportivi.

Non ci sono altre indicazioni sul keynote ma è probabile che il dirigente della Mela parlerà di varie iniziative di Apple legate alla privacy come l’App Tracking Transparency (la funzione che chiede all’utente il consenso di tracciare i dati per fini pubblicitari su ogni singola app e sito web), le “etichette nutrizionali” sulla privacy dell’App Store e funzionalità di sicurezza intrinseche dei dispositivi della Casa di Cupertino.

Il Web Summit di Lisbona si svolgerà dal 1° novembre al 4 novembre, e prevede interventi di relatori autorevoli da varie parti del mondo, specializzati in media, intrattenimento, sport, e-commerce ecc. Sono previsti interventi di dirigenti di aziende quali: Amazon, Cisco, Facebook, Magic Leap, Microsoft, Reddit, SAP, Spotify e Shutterstock, affrontando varie questioni; hanno aderito anche vari giornalisti di The Atlantic, Axios, CNBC, Financial Times, Reuters, The Washington Post e altri ancora, per una serie di incontri con domande ai dirigenti.

All’apertura della conferenza è previsto l’intervento di Frances Haugen, la whistleblower ex-product manager di Facebook che da qualche settimana ha deciso di raccontare tutto ciò che di poco trasparente l’azienda fa a dispetto della trasparenza e dell’attenzione verso i propri utenti che invece decanta.

Al Web Summit partecipano tipicamente membri della Commissione europea e in passato è stata palcoscenico di questioni in materia di antitrust. Qui nel 2019 Margrethe Vestager, commissario europeo per la Concorrenza, dichiarò di avere ricevuto segnalazioni per comportamenti anti-concorrenziali con il servizio Apple Pay, portando all’avvio di indagini.