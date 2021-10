Svelati gli interni dei MacBook Pro 2021 da 14″ e 16″ nei primi smontaggi

I MacBook Pro da 14″ e 16″ 2021 sono già arrivati nelle mani di vari utenti e c’è chi non ha perso tempo e li ha subito smontati per vedere come sono fatti dentro.

Un utente su Reddit ha pubblicato le foto che mostrano l’interno del MacBook Pro 14″ nella variante con CPU 10-core.

Stando a quanto riferisce l’utente in questione, il procedimento di accesso all’interno della macchina è identico a quello dei precedenti modelli, partendo dale solite viti pentalobo che fissano il case inferiore, e la scocca tenuta in sede da clip che devono essere sganciate facendo scorrere un plettro o simile attorno agli angoli per scollegare le clip nascoste che fissano il case alla scocca.

La batteria non è incollata ed è tenuta in sede da un sistema di fissaggio con linguetta come gi già visto sugli iPhone, un elemento che dovrebbe rendere più semplice la sostituzione.

La tastiera è parte della monoscocca e non è dunque facile da sostituire; le porte I/O (MagSafe incluso) sono modulari e non dovrebbero invece essere difficili da sostituire.

All’interno si notano le due ventole, un po’ più grandi di quanto visto nei precedenti MacBook Pro 13″ e leggermente più piccole di quanto visto nel MacBook Pro 15″ 2016.

Anche il “leaker” L0vetodream riferisce su Twitter del teardown di un nuovo MacBook Pro da 16″, riferendo che il chip M1 Max è “davvero grande”, e immagini con la vista dall’alto che mostrano il sistema con le due ventole e il condotto termico.

Apple ha già spiegato che il guscio dei MacBook Pro 14″ e 16″ si sviluppa con attenzione attorno a un evoluto sistema termico in grado di spostare il 50% di aria in più rispetto alla generazione precedente, anche con velocità ridotte della ventola. Il design termico consente a MacBook Pro di offrire prestazioni costanti, rimanendo silenzioso e fresco. E grazie all’efficienza del chip Apple, il sistema non dovrebbe azionare le ventole per la maggior parte delle attività che l’utente svolge ogni giorno.

Altri articoli su MacBook Pro 2021:

[Aggiornamento] Diverse configurazioni dei due modelli da 14″ e 16″ sono disponibili per l’acquisto su Amazon con consegna ad un giorno. Ecco l’elenco.

MacBook Pro 2021 14”

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

MacBook Pro 2021 16”

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...