Craob presenta il primo portatile al mondo senza porte

Diversi costruttori Android hanno mostrato concept di smartphone senza porte, un obiettivo a cui sembra interessata anche Apple per iPhone secondo alcune indiscrezioni emerse negli anni: ora però nel mercato dei computer si affaccia la nuova società Craob che annuncia il primo portatile al mondo completamente privo di porte e connettori.

La macchina è battezzata Craob-X, un portatile ultraleggero e ultrasottile, solamente 7 millimetri per 8,62 etti. La categoria è dunque quella di MacBook Air, ciò nonostante le specifiche tecniche annunciate sono degne di nota. Lo schermo da 13,3 pollici offre risoluzione Ultra HD 4K, mentre la configurazione personalizzabile include processori fino al modello top Intel Core i7 di 12esima generazione, con grafica Intel Xe e fino a 32GB di memoria RAM LPDDR5. L’archiviazione è affidata a una unità SSD con una capacità massima di 2 terabyte.

La caratteristica più curiosa del primo portatile senza porte è l’assenza di tutti i connettori, incluso quello per l’alimentazione. Per la ricarica della batteria, ma anche per offrire agli utenti le porte indispensabili per connettere accessori e periferiche, è affidata a un compatto alimentatore esterno che funge anche da hub moltiplicatore di porte, come rileva MyLaptopGuide. Per utilizzarlo si aggancia magneticamente al coperchio superiore del notebook, sul retro del display.

Una volta applicato al portatile l’hub mette a disposizione un alloggiamento per schedine di memoria SD, porte USB-C, Thunderbolt, un jack audio da 3,5mm per le cuffie e infine anche il connettore per la ricarica. Il costruttore non specifica come funziona l’alimentatore che funge anche da hub: presumibilmente energia e dati vengono trasferiti attraverso il connettore magnetico tramite il coperchio del notebook.

Il costruttore Craob non ha svelato prezzi e data di disponibilità del primo portatile senza porte, salvo dichiarare il tradizionale «Presto in arrivo»: trattandosi di un nome nuovo del settore occorre pazientare per ulteriori dettagli.