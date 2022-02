Microsoft Surface Laptop Studio arriva in Italia il 22 febbraio

Microsoft ha fatto sapere che il convertibile Surface Laptop Studio sarà disponibile in Italia dal 22 febbraio. I preordini sono già disponibili sul Microsoft Store e presso i principali rivenditori. Disponibile in diverse configurazioni, Surface Laptop Studio vanta processori Intel Quad Core di undicesima generazione serie H, fino a 32 GB di RAM e come scheda grafica l’architettura NVIDIA Ampere RTX di seconda generazione.

Surface Laptop Studio è inoltre dotato una nuova Dynamic Woven Hinge che Microsoft indica come “ultraresistente”, elemento che permette di disporre il dispositivo in vari modi, permettendo la transizione dalla modalità Laptop, alla modalità Stage, sino ad arrivare alla modalità Studio.

Utilizzando il dispositivo nella modalità Studio è offerta un’area da disegno per scrivere e progettare avvalendosi della Surface Slim Pen 2 (gratis per chi preordina Surface Laptop Studio sul Microsoft Store) da riporre e caricare nel vano al di sotto della tastiera. Lo schermo è da 14,4 pollici e, Microsoft promette “colori uniformi e realistici e un contrasto nitido” grazie al touchscreen precalibrato.

Oltre allo chermo LCD da 14,4″ a 120Hz, sono presenti due porte USB 4.0/Thunderbolt 4, un jack per cuffie, una porta Surface Connect per la ricarica, una webcam 1080p compatibile con Windows Hello e tecnoligia Wi-Fi 6. I prezzi partono da 1.729 € per l’utenza consumer.

La configurazione base include un processore Intel Core i5, una GPU Intel Iris X, 16 GB di RAM e 256 GB di storage. Per la massima potenza, la configurazione top supera i 3.200 € con processore Intel Core i7, una Nvidia GeForce RTX, 32 GB di RAM e 2 TB di storage.

A dicembre dello scorso anno Microsoft e iFixit hanno presentato gli strumenti per riparare i computer Surface. Nell’ultima serie Surface è incluso anche Laptop SE con la versione alleggerita Windows SE, una soluzione a basso costo pensata per le scuole e per competere con i Chromebook.