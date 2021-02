Creative HS-720 V2 sono le cuffie pensate per lo smart working

Sono state appena presentate le Creative HS-720 V2, un paio di cuffie USB pensate per chi sta convertendo il proprio lavoro nello smart working ma anche per chi deve affrontare lunghe sessioni in videoconferenza online. Che si tratti infatti di una lezione scolastica in DAD, una riunione di lavoro o una rimpatriata virtuale tra amici e parenti, Creative le ha create tenendo a mente l’idea di semplificare la comunicazione online.

«Rappresentano una soluzione rapida e semplice per le chiamate di lavoro online a un prezzo conveniente» dichaira il costruttore: rapida e semplice perché non c’è bisogno di installare alcun software. Sono infatti di tipo plug-and-play: basta collegarle a qualsiasi presa USB e sono pronte per funzionare con tutte le app per conferenze più popolari come Microsoft Teams, Google Meet, Skype, Zoom e Cisco WebEx.

Questo è un grande vantaggio ma anche una limitazione perché vuol dire che si possono usare soltanto al computer e su macchine dotate di porta USB-A, quindi sui nuovi portatili come i MacBook, dotati soltanto di porte USB-C, sarà necessario acquistare separatamente un adattatore.

Uno dei vantaggi più importanti riguarda il peso, che si attesta intorno ai 135 grammi. Sono perciò molto leggere e fatte per essere indossate tutto il giorno, perciò senza grossi fastidi quando si devono affrontare lunghe conferenze al computer. Sul cavo è presente un telecomando molto utile perché permette di attivare o disattivare il microfono con un click, senza quindi dover perdere tempo agendo direttamente sulla medesima funzione offerta dall’applicazione che si sta utilizzando. Dallo stesso telecomando è anche possibile regolare il volume e, nel caso di telefonate, rispondere a quelle in entrata con un clic.

Altra peculiarità di questo modello è l’impiego di un microfono direzionale con asta flessibile per regolarlo a proprio piacimento e dotato di tecnologia a condensazione con cancellazione del rumore attiva, capace così di esaltare la voce rispetto ai rumori di sottofondo e garantendo al contempo una comunicazione più chiara. Queste cuffie sono inoltre dotate di driver con magnete in neodimio da 30 mm e un cavo lungo 2 metri che offre ampia libertà di movimento sulla scrivania.

Insomma, ci sono tutte le funzionalità più utili per chi deve lavorare da casa. Chi vuole comprarle, trova le cuffie Creative HS-720 V2 sul sito del costruttore al prezzo di lancio di 34,99 euro. Al momento è attivo solo il preordine: la disponibilità è fissata a partire dal 19 febbraio. Diversi prodotti e accessori audio Creative sono disponibili anche nel negozio dedicato da questa pagina di Amazon.

