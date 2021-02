Canon XA45 è la videocamera compatta e versatile per filmati 4K

Canon XA45 sta per arrivare in Italia. Questa videocamera è stata realizzata per rispondere alla crescente richiesta del mercato di contenuti 4K di vario genere, dai film e documentari realizzati da registi indipendenti alle riprese in ambito corporate, scolastico e religioso.

È l’evoluzione del modello XA40 lanciato nel 2019, di cui vi avevamo già parlato in occasione della presentazione ufficiale al quale era presente un nostro inviato. Con questa nuova versione la principale novità è l’aggiunta di un terminale di uscita 3G-SDI che consente di collegarsi alle normali attrezzature per le produzioni broadcast e il live streaming, rispondendo alla crescente richiesta di connessioni IP professionali.

Pesa circa 730 grammi (solo corpo), il che consente di definirla una videocamera 4K UHD davvero compatta. Nonostante le dimensioni ridotte, la combinazione di un sensore CMOS 4K UHD di tipo 1/2,3″ e il processore DIGIC DV6 offre immagini in 4K UHD e Full HD di elevata qualità e nitidezza grazie all’oversampling HD. Canon XA45 offre anche il formato di registrazione professionale XF-AVC, che permette l’integrazione nei flussi di lavoro professionale con metadati aggiuntivi, e quindi maggiori possibilità creative in post-produzione.

Nello specifico Canon XA45 consente di effettuare riprese nel formato XF-AVC in 4K UHD 25p a 160 Mbps e in Full HD a 45 Mbps, senza dimenticare il formato Full HD che è ancora molto diffuso. Nella modalità Full HD, XA45 offre diversi frame rate: 25P, 50P e 50i. Per i professionisti che necessitano di tempi operativi più rapidi senza compromettere la qualità, XA45 è in grado di registrare anche in formato 4K/UHD su schede SD utilizzando il formato MP4.

Dispone di entrambe le uscite SDI e HDMI per permettere di integrare la videocamera in molteplici configurazioni di live streaming ed è dotata di uno zoom ottico 20x, con un escursione focale equivalente su formato Full Frame a 29,3mm in posizione grandangolare e 601 mm in posizione tele. Lo zoom ottico 20x può anche essere potenziato utilizzando l’Extender 2x integrato oppure con lo zoom digitale 400x opzionale. Dal punto di vista della stabilizzazione video, sono disponibili tre modalità di stabilizzazione dell’immagine: Standard IS, Dynamic IS e Powered IS.

A dicembre 2020, Canon ha lanciato un importante aggiornamento firmware per la sua gamma di videocamere XF405 / XF400, XA40 / XA45, XA55 / XA50, LEGRIA HF G60 e HF G50 che ha aggiunto nuove funzioni e migliorato quelle esistenti. Per quanto riguarda Canon XA45 questa versione del firmware introduce la funzione Immagine personalizzata che permette di regolare le impostazioni dell’immagine come nitidezza, saturazione, dettagli della carnagione e riduzione del rumore, oltre alla possibilità di assegnare funzioni aggiuntive ai pulsanti programmabili come per esempio zebra, peaking e marcatori.

Per finire, la nuova videocamera Canon XA45 supporta la registrazione audio professionale. La maniglia rimovibile contiene infatti due terminali XLR standard a 3 pin per microfoni esterni per poter così beneficiare del supporto per la registrazione audio a due o quattro canali. Sulla maniglia sono inoltre presenti ingressi Phantom da 48 V, line e mic e un microfono stereo integrato oltre a un jack stereo standard da 3,5 mm che può alimentare un microfono esterno.

Il lancio in Italia è previsto per la fine del mese al prezzo di 2.049 euro IVA compresa.