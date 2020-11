Da Belkin i caricabatterie wireless Boost Charge con pulizia UV o con libertà di posizionamento

Belkin ha annunciato oggi il caricabatterie wireless Boost Charge TrueFreedom Pro e l‘UV Boost Charge, che carica e sterilizza lo smartphone. Ecco di che si tratta nello specifico.

Il caricabatterie wireless Boost Charge TrueFreedom Pro è l’ultima aggiunta al ventaglio Belkin di soluzioni per la ricarica wireless certificate Qi. TrueFreedom Pro offre una ricarica su tutta la superficie del pad, consentendo agli utenti di posizionare fino a due dispositivi abilitati Qi ovunque sull’area di ricarica, così da ricevere 10 W di potenza per ciascun dispositivo, contemporaneamente.

Il caricabatterie contiene 16 bobine di ricarica individuali per fornire in modo intelligente un’alimentazione costante ai dispositivi, ovunque questi si trovino sul pad. Ciò significa che gli utenti non dovranno allineare esattamente i dispositivi, come accade con molti altri caricabatterie wireless, per iniziare la ricarica in modo corretto. La periferica propone anche due luci a LED per indicare lo stato di carica, accenti cromati in argento e una finitura simile alla pelle.

Belkin ha anche presentato lo sterilizzatore UV con caricabatterie wireless Boost Charge, che, secondo quanto affermato, riduce fino al 99,99% dei batteri sulla superficie dello smartphone, con due luci LED UV-C interne. I telefoni e altri oggetti piccoli e non porosi possono essere disinfettati in modo sicuro, posizionandoli all’interno del dispositivo. Belkin ha anche aggiunto un caricabatterie wireless da 10 W sulla parte superiore del disinfettante UV per alimentare i dispositivi stessi.

Se da un lato TrueFreedom Pro sembra essere la risposta di Belkin ad altri caricabatterie wireless, tra cui AirPower mai e la stazione base Nomad, l’UV Boost Charge sembra essere posizionato come un rivale dello sterilizzatore PhoneSoap.

Il caricabatterie wireless Belkin Boost Charge TrueFreedom Pro è ora disponibile per l’acquisto anche su Amazon, a circa 130 euro; l’UV con caricatore wireless non è ancora disponibile sulle pagine di Amazon Italia.