iPhone USB-C, il primo al mondo è di un utente

Apple sta migrando lentamente i suoi dispositivi da Lightning a USB-C, come ha già fatto con iPad Air 2020 e poi ancora ultimamente con iPad mini di ultima generazione presentato a settembre, insieme ai nuovi iPhone 13 che hanno ancora tutti Lightning: così per gli smartphone Apple c’è ancora da aspettare, ma il primo iPhone USB-C arriva un po’ a sorpresa da un utente.

In realtà si tratta di un utente particolare perché Ken Pillonel, il proprietario di un iPhone X trasformato nel primo iPhone con USB-C al mondo, ha la preparazione e le competenze giuste per lo scopo. Infatti Pillonel ha un master in robotica presso l’Istituto Federale di tecnologia svizzero EPFL, quindi dispone di una preparazione in elettronica, oltre che delle conoscenze e competenze necessarie per intervenire su hardware e software di iPhone.

Nonostante ciò anche l’ingegnere che si firma Kenny Pi ha dovuto faticare non poco per raggiungere lo scopo. Il primo video che testimonia l’inizio dell’idea e del progetto risale al mese di maggio di quest’anno, il risultato finale invece è di questi giorni di ottobre. L’obiettivo è quello di rimuovere Lightning per sostituirlo con un connettore USB-C sia per la ricarica che per il trasferimento dati.

Il primo passo si è concentrato sull’elettronica, successivamente l’ingegnere è ricorso alla tecnica del reverse engineering per scoprire tutti i dettagli del funzionamento del connettore Apple C94, per poi realizzare un circuito stampato fai-da-te dotato di un connettore USB-C femmina.

Una volta completato il progetto c’è poi stato il problema e la sfida di creare il tutto in dimensioni tali da poter essere inserito all’interno dello chassis già congestionato di iPhone. Nell’ultimo filmato pubblicato su YouTube pochi giorni fa, segnalato da AppleInsider, Pillonel mostra orgoglioso il suo iPhone USB-C confermando che funziona sia per la ricarica che per il trasferimento dati. Certamente una operazione non alla portata di chiunque.

L’Unione europea discute da anni per introdurre uno standard universale per connettore e alimentatore di smartphone, tablet, fotocamere e dispositivi compatti di elettronica. La mossa sembra prendere di mira direttamente Apple, ormai uno dei pochissimi costruttori se non l’unico che impiega ancora il connettore proprietario Lightning. Visti i tempi della burocrazia, forse faremo in tempo a vedere un iPhone USB-C presentato da Apple prima che il progetto europeo diventi legge.

