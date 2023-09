Da Lightning a USB-C, cosa cambia per gli utenti con iPhone 15

Il passaggio da Lightning a USB-C è importante per Apple e ancora di più per gli utenti. Nell’ambito dell’evento Wanderlust del 12 settembre, Apple presenterà – tra le altre cose – i nuovi iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max o Ultra: tutti e quattro sono previsti con la porta USB Type-C, o più comune USB-C, al posto di Lightning.

Un passaggio al quale Apple è obbligata (anche su altri dispositivi e accessori) e al quale si adegua con un anno di anticipo rispetto al termine imposto dalla Commissione Europea.

Il connettore Lightning è stato introdotto a settembre 2012 con iPhone 5, presentato come più piccolo, “intelligente” e resistente rispetto al connettore a 30 pin usato in precedenza (la prima volta su iPod Classic del 2003). Tra le peculiarità di Lightning, un’interfaccia adattiva che usa unicamente i segnali richiesti da ciascun accessorio, e la reversibilità, peculiarità quest’ultima che permette di collegare vari accessori senza preoccuparsi del verso di inserimento.

Perché l’Europa ha scelto il connettore USB-C

La commissione europea ha reso obbligatorio l’uso della porta USB-C; tutti i produttori devono adeguarsi e offrire questa porta di ricarica entro l’autunno 2024: dispositivi portatili come smartphone, tablet, e-reader e auricolari venduti nei paesi dell’Unione Europea dovranno offrire una porta di ricarica di tipo USB-C.

Tra le motivazioni indicate dall’Unione europea nell’imposizione di questa scelta, la necessità di andare incontro agli utenti e preoccupazione di carattere ambientale: tonnellate di rifiuti elettronici vengono prodotti ogni anno e si calcola che – in media – gli utenti nel vecchio continente possiedono almeno tre caricatori ciascuno, per via della necessità dettata dalle diverse porte di ricarica integrate in notebook, tablet, smartphone e così via.

Passare a USB-C sugli iPhone è un cambiamento importante per Apple e soprattutto per gli utenti: molti di questi ultimi nel corso degli anni hanno acquistato accessori e adattatori vari specifici per la porta Lightning degli iPhone.

La porta USB-C diventerà quella definitiva per gli iPhone?

Per il momento l’USB-C non dovrebbe scomparire; in futuro, sul versante ricarica il rischio di scomparire è dettato dal “Power Delivery”, standard di ricarica rapida che dovrebbe diventare il riferimento per tutti i prodotti coinvolti.

Sono circolate più volte voci secondo le quali Apple potrebbe in futuro proporre iPhone senza porte di alcun tipo, integrando esclusivamente funzionalità wireless (ricarica compresa) ma se mai sceglierà questa strada, lo farà probabilmente tra qualche anno.

Quali accessori si potranno usare con iPhone 15?

Apple offrirà probabilmente un suo dongle da Lightning a USB-C e quindi sarò possibile sfruttare gli accessori attuali e altri che arriveranno con questa specifica connessione. Convertitori arriveranno anche da altri produttori, ma esistono una miriade di dispositivi USB-C già ora compatibili. Non dimentichiamo che Apple offre la versatile porta USB-C sugli iPad e sui computer più recenti.

Per cosa si potrà utilizzare la porta USB-C di iPhone 15?

La porta USB-C di iPhone sarà utilizzabile per caricare il dispositivo o sincronizzare i contenuti tramite iTunes o il Finder di macOS, collegare dock USB-C, probabilmente display esterni, interfacce audio, cuffie con cavo dotate di connettore USB-C e numerosi altri dispositivi di archiviazione, hub e dock, tastiere, adattatori vari.

Ci sono vantaggi per la ricarica veloce?

Non abbiamo ancora la certezza, ma è probabile che gli iPhone 15 supporteranno gli alimentatori USB-C da 30W consentendo di ricaricare i telefoni in modo veloce, e agli utenti di usare lo stesso alimentatore compatibile che magari già usano con iPad e i MacBook Air/Pro con USB-C.

E CarPlay?

La tecnologia CarPlay consente di usare iPhone quando siamo al volante senza distogliere l’attenzione dalla strada, ricevendo indicazioni stradali in tempo reale, effettuare chiamate, inviare e ricevere messaggi, ascoltare musica e molto altro.

Con le auto che supportano CarPlay tramite cavo USB, sarà possibile sfruttare un cavo da USB-C a USB-A. Se l’auto supporta CarPlay in modalità wireless, siamo già a posto: non c’è bisogno di cavi. Dopo la prima configurazione iPhone offrirà la possibilità di connettersi in modalità wireless le prossime volte che useremo l’auto.

I vecchi accessori Lightning degli utenti e iPhone USB-C



Stesso discorso di CarPlay per i vari accessori (tastiere, cuffie, altoparlanti, supporti vari fino a termocamere e altro ancora) che integrano la porta Lightning: dovrebbero funzionare tutti senza problemi con un dongle che trasforma Lightning in USB-C.

Quali sono i vantaggi di USB-C rispetto a Lightning?

Lightning è una tecnologia interessante ma datata e si nota, ad esempio, quando bisogna effettuare un trasferimento di un numero elevato di foto da iPhone al computer (usando il cavo da Lightning a USB-A/USB-C).

Con centinaia di immagini in formato RAW e file video si fa sentire il limite dei 480 megabit al secondo (pari alla velocità dello standard USB 2.0). Un clip video in risoluzione 4K “pesa” una media di 6GB per ogni minuto di registrazione, e per 5 minuti si arriva facilmente a file di 30GB e oltre, rendendo molto lente le operazioni di trasferimento via Lightning.

Balzo delle prestazioni nel trasferimento dati

Non è chiaro se Apple lo farà ma, forse almeno sulle varianti Pro di iPhone 15 sembra sfrutterà appieno le specifiche USB 3.2 gen 2 o USB 4, questo permetterebbe – teoricamente – di offrire velocità di trasferimento fino a 10Gbps. L’USB3.2 Gen 2×2 – non supportata al momento da nessuno smartphone ma solo su alcuni portatili – arriva a 20Gbps.

Invece con USB 4/Thunderbolt 3, la stessa porta disponibile su iPad Pro e sui Mac più recenti, permetterebbe di arrivare a 40Gbps o 5,000Mbps al secondo, 80 volte superiore rispetto a quanto offerto dall’USB 2.0 di Lightning.

Più potenza e velocità di ricarica

Come accennato, la velocità di trasferimento dati non è l’unico vantaggio di USB-C: le specifiche USB PD (Power Delivery) determinano un incremento della potenza erogabile tramite connettore, permettendo di offrire maggiore velocità di ricarica, rispetto alla potenza massima accettata da iPhone 14. Non saranno sicuramente supportati i 240W delle specifiche USB C 2.1 ma gli alimentatori da 35W probabilmente sì, offrendo una ricarica ancora più veloce di quella disponibile attualmente.

A questo indirizzo un nostro aritcolo con le cinque novità principali di iPhone 15 e iPhone 15 Plus; invece qui trovate le cinque novità più importanti di iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max.

In attesa dell’evento di presentazione Apple potete tenervi aggiornati su tutto quel che c’è da sapere sugli iPhone 15 standard direttamente a questo indirizzo, mentre per la linea di iPhone 15 Pro potete leggere questo articolo; entrambe le pagine sono costantemente aggiornate con le ultime novità.