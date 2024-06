Airpods Pro con telecamera ad infrarossi nel 2026

Pubblicità

Apple intenderebbe mettere in commercio una versione di Airpods Pro con un sensore ad infrarossi. Del futuristico dispositivo parla Ming Chi Kuo in un post su Medium da cui si apprende anche lo scopo di questa apparentemente incomprensibile scelta: aumentare l’appetibilità di Vision Pro.

Kuo, che in passato non è stato sempre affidabilissimo nelle sue previsioni, spiega di avere avuto precise informazioni in merito da alcuni non precisati partner asiatici che hanno avrebbero ricevuto commesse che lasciano immaginare, appunto, che i futuri Airpods Pro saranno integrati da una videocamera simile a quella di Face ID.

Questo ricevitore darebbe agli auricolari la capacità di percepire con precisione il movimento di chi indossa gli auricolari migliorando l’audio spaziale, dall’altra quella di integrasi nell’ecosistema di computing spaziale. «Ad esempio – dice Kuo – chi guarda un video come Vision Pro indossando i futuri Airpods, guardando da una parte percepirebbero un suono più distinto dalla zona dove girano il capo, come accadrebbe nella realtà.

Altra funzione, ipotizza Kuo, sarebbe quella di leggere l’ambiente rilevando il movimento delle mani e aumentando le opzioni di gesture.

Possibile anche questi auricolari di cui parla Ming Chi Kuo non siano gli Airpods Pro 3 (che dovrebbero per altro arrivare prima del 2026), ma un nuovo paio di auricolari studiati apposta per i Vision Pro.

Secondo l’analista cinese, Apple avrebbe la possibilità di ottenere sensori per una decina di milioni di Airpods con camera ad infrarossi. La data di lancio potrebbe essere il 2026, anche se tutto dipende ovviamente dalle condizioni del mercato. Una di queste, se davvero questi Airpods Pro nascono per affiancarsi al Vision Pro, sono le vendite del visore che attualmente pare faticare moltissimo nell’affermarsi.