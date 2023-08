iPhone Pro invidierà il sensore fotocamera Sony di iPhone 15

Negli ultimi anni Apple ha ampliato il divario di funzioni e specifiche premium riservati ai modelli iPhone Pro rispetto ai modelli standard, tanto che molti attendono l’arrivo di un iPhone Ultra: in ogni caso, almeno per una componente, sembra i modelli Pro dovranno aspettare un anno per avere il sensore fotocamera di nuova generazione Sony in arrivo in iPhone 15 e 15 Plus.

Grazie al report di Jeff Pu è noto fin da maggio che i due modelli standard di iPhone 15 monteranno per primi il sensore fotocamera da 48 MP impilato o multi-strato creato da Sony, indicato persino migliore di quello attualmente in uso in iPhone 14 Pro e Pro Max. Verso la fine di luglio anche Ming Chi Kuo ha confermato questa specifica degli iPhone 15 standard.

In una nuova nota lo stesso analista rileva che a causa dei problemi di resa di produzione Apple sarà costretta a impiegare questa nuova componente solo in iPhone 15 e 15 Plus, mentre per l’arrivo sui modelli Pro bisognerà aspettare un anno per la generazione iPhone 16 del 2024.

Realizzato a più strati il sensore fotocamera Sony da 48 MP di ultima generazione permette di catturare più luce. Sempre nelle scorse settimane sono emersi report che indicano problemi di produzione. Inizialmente sembrava che Apple intendesse impiegare questo sensore CMOS in tutti i modelli della gamma iPhone 15, con il rischio di dover posticipare se non il lancio almeno la disponibilità dei terminali.

Ora Kuo rileva che la produzione di Sony rimarrà limitata non solo nel 2023, ma anche nel 2024 e fino al 2025, questo anche perché Apple ha riservato anzitempo gran parte della produzione del colosso giapponese per il prossimo anno.

A livello di mercato Kuo rileva che le mosse di Apple e Sony escludono o complicano le forniture per marchi e costruttori Android. Questi ultimi saranno costretti a rivolgersi ad altre società e il principale beneficiario sarà Will Semi specializzata in sensori fotocamera CMOS.

Sony產能因iPhone 16將採更多堆疊設計CIS而持續緊張至2025,有利韋爾領先手機產業觸底並恢復成長與產品組合快速改善 / Sony’s capacity will remain tight until 2025 as iPhone 16 will adopt more stacked design CIS, which is beneficial for Will Semi to lead the smartphone sector to bottom… — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) August 4, 2023

Occorre rilevare che la qualità di immagine non dipende esclusivamente dal sensore ma da diversi altri fattori, incluse lenti, software e processore. Quest’annoi sembra sarà ancora pi interessante del solito confrontare le prestazioni foto e video degli iPhone 15 e 15 Plus con nuovo sensore Sony multi strato, con quelle dei modelli Pro dotati di sensori privi di questa tecnologia.

Tutto quello che sappiamo su iPhone 15 e iPhone 15 Plus lo trovate in questo articolo; invece per l’elenco novità della gamma 15 Pro fate riferimento a questo articolo.