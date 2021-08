DaVinci Resolve 17.3 triplica la velocità sui Mac M1

Blackmagic Design ha rilasciato DaVinci Resolve 17.3, aggiornamento che che sfrutta un un motore di elaborazione completamente nuovo che promette di triplicare la velocità sui Mac Apple con chip M1. Gli sviluppatori riferiscono che è possibile riprodurre, montare e correggere il colore dei progetti 4K molto più rapidamente, e anche lavorare in 8K sui notebook Apple M1. Il nuovo motore di elaborazione si avvale del rendering affiancato, estendendo del 30% la durata della batteria del laptop sui cui è in funzione il software.

La versione 17.3 di DaVinci Resolve (qui i dettagli) offre una nuova opzione per la codifica hardware H.265 sui computer Mac con processore M1 che permette di dare priorità alla velocità o alla qualità durante il rendering, e quindi di ottimizzare i tempi fino al 65%. Nuova è anche la capacità di decodificare i file AVC Intra mediante il motore integrato nel chip Apple M1, velocizzando la decodifica e la riproduzione in questi formati di file.

Per i Resolve FX ci sono controlli aggiuntivi. Per esempio Mosaic Blur vanta nuove griglie e un grado maggiore di controllo per definire la quantità e l’aspetto dell’effetto pixelato; il Keyer per garbage matte include controlli di rotazione per rimuovere elementi superflui, mentre i controlli di saturazione e gamma del plug-in Glow consentono una regolazione dettagliata e sottile degli effetti di luce; e su DaVinci Resolve Studio, con Aperture Diffraction si possono simulare molti altri tipi di obiettivo grazie ai nuovi controlli di apertura e anamorfico.

L’audio Fairlight offre una latenza migliore e nuovi driver per modificare il buffering dell’ingresso e la latenza di elaborazione. Ne risulta un processo ottimizzato in base all’hardware in uso che facilita e stabilizza la registrazione e la riproduzione. La finestra di dialogo di esportazione permette di esportare una selezione di clip o tracce direttamente dalla pagina Fairlight, compresi livelli, dissolvenze, EQ ed effetti, e metadati iXML, e di normalizzare le clip secondo standard di loudness differenti. Grazie a questo sistema è più facile e veloce trasferire l’audio per elaborarlo ulteriormente o integrarlo in progetti più grandi

DaVinci Resolve 17 integra oltre 300 nuove funzioni e miglioramenti tra cui strumenti di grading in HDR, controlli ridisegnati di correzione colore primaria e motore audio Fairlight di prossima generazione per gestire 2000 tracce in tempo reale. Offre anche decine di strumenti efficienti di montaggio, compresi un Inspector aggiornato e nuove opzioni per smistare i bin e visualizzare i metadati delle clip.

DaVinci Resolve 17.3 è disponibile per il download gratuito sul sito Blackmagic Design.