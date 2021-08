Apple pianifica due presentazioni a settembre

Le novità attese in arrivo da Apple sono numerose e spaziano in quasi tutti i settori e prodotti in cui la multinazionale è presente: secondo le indiscrezioni che provengono dalla catena di fornitura, Apple starebbe organizzando non un solo keynote, bensì due presentazioni che dovrebbero entrambe svolgersi nel mese di settembre.

L’anticipazione colpisce perché questo non è mai successo prima. Naturalmente un appuntamento sarà dedicato alla nuova gamma iPhone 13 e Apple Watch, a cui moltissimi abbinano anche i nuovi AirPods di terza generazione con design rinnovato, più simile agli AirPods Pro. Sempre stando alle fonti tra i fornitori di Cupertino, segnalata da DigiTimes, la seconda delle due presentazioni Apple di settembre sarà invece focalizzata sul nuovo iPad economico di nona generazione.

Il successore del tablet Apple più economico, perfetto per studenti, professori, ma anche per gli utenti che desiderano un iPad tuttofare dal prezzo abbordabile, è indicato per il periodo del ritorno a scuola di settembre e non sarà l’unica novità iPad in arrivo. Infatti da lunghissimo tempo è atteso il ritorno di iPad mini in una versione completamente rinnovata dentro e fuori.

Occorre comunque ricordare che anche nel 2020 Apple ha avuto una intensa stagione autunno inverno con numerose novità, distribuite però in tre presentazioni: la prima del 15 settembre dedicata ad Apple Watch Serie 6, il primo Apple Watch SE e anche iPad economico di ottava generazione, oltre che iPad Air di quarta generazione.

A causa della pandemia la presentazione dei nuovi iPhone 12 è avvenuta a distanza di un mese, con la presentazione del 13 ottobre. Infine per i primissimi computer Mac con processore Apple Silicon è stato dedicato il terzo e ultimo evento svoltosi il 10 novembre, anche qui a distanza di circa un mese. Concentrare numerose novità nel giro di pochi giorni con due presentazioni Apple a settembre, comporta uno sforzo logistico immenso, con il rischio di non riuscire a garantire il massimo dell’attenzione e della copertura mediatica per ogni prodotto.

Anche se il formato digitale delle presentazioni permetterebbe ad Apple di organizzare il tutto senza problemi, sembra poco probabile che Cupertino decida di procedere in questo modo. In attesa di ulteriori anticipazioni che certamente emergeranno, l’ipotesi più attendibile per il momento sembra quella di presentazioni scaglionate tra settembre e novembre, come avvenuto nel 2020.

Quest’anno oltre agli iPhone 13 sono attesi nuovi Apple Watch Serie 7, AirPods 3 con nuovo design, iPad mini rinnovato, infine nuovi MacBook Pro con processore M1X più potente.