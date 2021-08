Today at Apple, i corsi gratis tornano il 30 agosto

I corsi del programma Today at Apple riprenderanno in presenza a partire da lunedì 30 agosto: è quanto l’azienda avrebbe annunciato ai dipendenti degli Apple Store negli Stati Uniti e in Europa, dove si starebbe per l’appunto pianificando il riavvio delle lezioni in persona nella maggior parte dei negozi presenti nei paesi sopracitati.

Il piano predisposto da Apple prevede anche la possibilità che la ripartenza possa subìre dei ritardi in quelle sedi degli Apple Store che si trovano nelle aree in cui si sta registrando un’impennata dei casi di COVID-19, quindi la data del 30 agosto è da prendere con cautela, o quantomeno contestualizzare in base al luogo e alla situazione del momento.

Il ritorno dei corsi in presenza è confermato anche dalla riapertura delle iscrizioni sul sito ufficiale, dove è già possibile prenotarsi per i corsi già in programma per la mattinata del 30 agosto anche in diversi Apple Store italiani.

La multinazionale di Cupertino, lo ricordiamo, non tiene le lezioni del programma Today at Apple in presenza a partire dal mese di marzo del 2020, praticamente quando l’OMS ufficializzò lo stato di emergenza a livello globale a causa della pandemia di COVID-19. Tuttavia non si è mai fermata, continuando a proporre ai clienti svariati corsi virtuali e, occasionalmente, quando possibile dalle leggi vigenti nel paese, anche lezioni tenute direttamente all’aperto.

D’altronde gli Apple Store sono stati riaperti già all’inizio dell’anno e a giugno Apple ha tolto l’obbligo di indossare la mascherina ai clienti che avevano ricevuto la vaccinazione contro il COVID-19, salvo poi ripristinarlo per tutti nella maggior parte dei negozi dislocati negli Stati Uniti e non solo a causa della contagiosità della variante Delta. Per il momento anche in Italia la situazione permette di svolgere i corsi Today at Apple in interni con più persone tutte munite di mascherina, salvo peggioramenti della pandemia prima del 30 agosto.

A giugno Apple ha avviato un nuovo programma Today at Apple Creative Studios che offre esperienze pratiche sotto la guida di artisti conosciuti, organizzazione no-profit partner che lavorano nelle comunità locali: il programma è iniziato a Pechino e Los Angeles e forse in futuro sarà esteso in altre città e paesi.