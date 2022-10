DaVinci Resolve per iPad Pro sarà disponibile in versione gratuita e a pagamento

In un video pubblicato da Apple su YouTube dopo la presentazione degli ultimi iPad Pro, è stato rivelato l’arrivo delle app DaVinci Resolve, Octane X e Affinity Publisher per iPad.

Blackmagic Design – l’azienda che sviluppa DaVinci Resolve – ha ora indicato alcuni dettagli su DaVinci Resolve per iPad, facendo sapere che è prevista sia una versione gratuita, sia una versione a pagamento.

Con DaVinci Resolve per iPad, i creator possono estendere il flusso di lavoro video in nuovi modi, spiega Blackmagic Design, evidenziando che l’app per iPad è ottimizzata per la tecnologia MultiTouch e l’Apple Pencil, offrendo strumenti di color finishing, le ultime novità per flussi di lavoro HDR e che il supporto a Blackmagic Cloud permette ai creator di collaborare sulla stessa timeline, in tempo reale, con utenti da tutto il mondo.

DaVinci Resolve per iPad sarà disponibile nell’ultimo trimestre di quest’anno, scaricabile come app gratuita e aggiornabile a DaVinci Resolve Studio con gli acquisti in-app.

DaVinci Resolve è ottimizzata per le CPU Apple Silicon, promette performance di rendering Ultra HD ProRes fino a 4x superiori con gli iPad Pro con chip M2 (l’app sarà compatibile anche con gli iPad Pro da 12,9″ con chip M1). È possibile gestire monitor esterni per il colore e il finishing, regolando dettagli quali contrasto, temperatura, mezzitoni e saturazione e sfruttando funzioni per la correzione e il grading avanzato.

DaVinci Resolve per iPad permetterà di aprire e creare file progetti standard DaVinci Resolve, compatibili con la versione desktop di DaVinci Resolve 18. I file supportati includono formati quali H.264, H.265, Apple ProRes e Blackmagic RAW, con clip che è possibile importare dall’unità di storage interno di iPad Pro, dalla libreria Foto, da iCloud o media collegati via USB-C.

BlackMagic riferisce che la pagina Cut consentirà per il montaggio e il coloring permette di completare i progetti ed è ottimizzata per il display da 12,9″ di iPad Pro. Sono supportati accessori quali: Apple Pencil, Magic Trackpad, Magic Keyboard e Smart Keyboard Folio. Non è al momento chiaro quali saranno le funzioni gratuite e quali, invece, saranno quelle disponibili con l’acquisto in-app. Ne dovremmo sapere ad ogni modo di più a breve, con l’annuncio delle versioni definitive delle app per iPad.

