Netflix valuta seriamente un servizio di giochi in streaming

Netflix sta prendendo in seria considerazione la realizzazione di una propria piattaforma di cloud gaming: ne ha parlato Mike Verdu, vicepresidente del segmento videogiochi di Netflix, alla conferenza TechCrunch Disrupt che si è tenuta nei giorni scorsi.

La società è entrata in questo settore in grande stile l’anno scorso lanciando una gamma di videogiochi per dispositivi mobili, ma a quanto pare non le basta perché pare stia cercando di mettere a frutto la sua esperienza nello streaming di dati per costruire una piattaforma in cui le persone possano giocare via cloud.

Stiamo esplorando molto seriamente l’idea del cloud gaming in modo da poter raggiungere i clienti su TV e PC. L’idea è avvicinarcisi come abbiamo fatto con i dispositivi mobili: quindi iniziare in piccolo, essere umili, essere premurosi, e solo allora costruire. E’ un passo che pensiamo di dover fare per raggiungere i clienti su tutti quei dispositivi da cui accedono a Netflix.

Verdu ha fatto questo annuncio lo stesso giorno in cui la società ha rivelato di avere altri 55 giochi in sviluppo; soprattutto, arriva in un momento in cui Google ha deciso di chiudere Stadia, ovvero quello che sarebbe stato un servizio concorrente, proprio perché non sarebbe riuscita a guadagnare terreno in questo settore nonostante il suo immenso know-how sullo streaming.

Netflix perciò ritiene di poter avere successo laddove Google ha fallito e considera il cloud gaming una specie di “valore aggiunto” al suo modello di business di Netflix – dice Verdu:

Non stiamo chiedendo alle persone di abbonarsi a un servizio che sostituisce la console: è qualcosa di completamente diverso. La speranza è che nel tempo questo diventi un modo molto naturale di giocare ovunque ci si trovi.

Contemporaneamente, Netflix starebbe aprendo un nuovo studio di videogiochi in California: sarà guidato da Chacko Sonny, lo stesso uomo che che lo scorso anno ricopriva il ruolo di produttore esecutivo di Overwatch per Activision Blizzard (comprata da Microsoft a inizio anno).