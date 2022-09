VEVOR CNC 3018 Pro, macchina per incisione laser a 125,99 euro

Se vi dilettate con l’hobbistica e volete fare un salto di qualità o avete intenzione di trasformare la vostra passione in una professione, allora sappiate che VEVOR CNC 3018 Pro potrebbe fare al caso vostro e in questo preciso momento l’acquisto è ancora più conveniente perché c’è un doppio sconto che vi permette di pagarla la metà.

Si tratta di una macchina che usa un laser da 500 mW per incidere, intagliare e fresare un’ampia varietà di materiali. Si va dai più comuni come plastica, legno e pelle ad alluminio morbido, acrilico, PVC, PCB e molti altri.

L’area di lavoro è di circa 30 x 18 x 4,5 centimetri, perciò si può tranquillamente utilizzare per personalizzare copertine di libri, borse, portafogli, taglieri e oggetti simili, e il margine di errore è di appena 0,076 millimetri.

Dal punto di vista costruttivo è ottima: usa doppi dadi in rame per eliminare errori di andata e ritorno mentre l’unità motrice è controllata da un tirante a vite in acciaio inox; il telaio infine è costruito in lega di alluminio e bachelite.

Per lavorare usa 3 motori passo-passo e un motore mandrino da 775 cc che viaggia alla velocità di 10.000 giri al minuto. La scheda di controllo si può collegare al computer via USB: supporta macchine Windows 7 e successivi, macOS e Linux, in modo da poter essere quindi utilizzata in qualsiasi ambiente di lavoro.

Per le incisioni è possibile importare facilmente il disegno da comuni file in formato JPG, BMP, PNG oppure DXT. Con un ingombro di circa 45 x 37 x 28 centimetri, questa macchina arriva a casa smontata ma in confezione è presente un manuale utente dettagliato con tanto di istruzioni per il montaggio. Chi volesse vi trova anche il link per seguire il processo di installazione tramite video.

VEVOR CNC 3018 Pro normalmente costa 242,72 euro ma attualmente è promossa a 179,99 euro: tuttavia inserendo il codice VRMD30 prima dell’acquisto si può limare ulteriormente il prezzo risparmiando altri 54 euro e portando così il prezzo finale a 125,99 euro fino al 16 ottobre.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.