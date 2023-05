Al designer di Oculus piace il Reality Pro di Apple

Il visore AR/VR di Apple che con ogni probabilità Apple presenterà alla WWDC23 di giugno, ha l’approvazione di Palmer Lucky – il fondatore di Oculus – che ha definito il visore in arrivo “davvero ottimo”.

Da tempo le voci sono concordi nel riferire che il visore in arrivo sarà di ottima qualità, e poche settimane addietro sono emerse le voci di che avrebbe avuto modo di provarlo e lo ha definito sbalorditivo.

Palmer Luckey ha scritto un brevissimo tweet domenica 14 maggio e nonostante non si esponga ulteriormente in dichiarazioni, è probabile che abbia fonti di prima mano in merito al dispositivo di Apple in arrivo.

The Apple headset is so good. — Palmer Luckey (@PalmerLuckey) May 14, 2023

Palmer Luckey ha lasciato Meta nel 2017 ma più di ogni altro conosce dispositivi, aziende, software e tutto ciò che riguarda il mondo della Realtà Virtuale. Luckey è un designer di talento che ha dimostrato la capacità di rinvigorire un settore che ormai molti ritenevano morto e sepolto.

A questo indirizzo trovate un nostro articolo con l’incredibile storia di come nacque l’interesse di Palmer Luckey per il mondo della Realtà Virtuale, dei visori e sulla nascita di Oculus.

Ricordiamo che tecnologia, visore e startup creati da Luckey sono stati acquistati nel 2014 dall’azienda di Mark Zuckeberg per una somma di due miliardi di dollari, un investimento che puntava all’espansione di Facebook nell’hardware non solo per videogiochi e intrattenimento ma anche per trasportare la comunicazione social nella realtà virtuale.

Del visore di Apple ne dovremmo sapere di più il 5 giugno in occasione della Worldwide Developers Conference di Apple. Qui un elenco di quello che Apple dovrebbe presentare