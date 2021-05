BEZIOR X1000, la super bici elettrica adesso in sconto a 1216 euro

Amanti della mobilità sostenibile, ecco una delle migliori bici elettriche attualmente disponibili sul mercato. Si tratta di BEZIOR X1000, che da un lato risulta essere una vera e propria mountain bike full size, tra le più potenti al momento disponibili, ma dall’altro non rinuncia alla comodità di un telaio pieghevole. Oggi in offerta a 1216,99 euro, grazie al codice sconto che vi proponiamo in calce. Clicca qui per acquistare.

Sebbene si tratti di una bicicletta comunque pieghevole, la particolarità di questa BEZIOR 1000 non tardano ad arrivare. Anzitutto, è tra le mountain bike elettriche disponibili sul mercato, grazie ai suoi 1000 W di potenza. Ovviamente, non si tratta di una mini bicicletta, bensì di una mountain bike a tutti gli effetti, con tanto di telaio in alluminio.

Da piegata, ha dimensioni comunque ridotte pari a 105 x 100 x 45cm, che la rendono facilmente trasportabile. Quando in funzione, invece, ha dimensioni di 85-10 x 185 x 105cm circa pari dunque ad una qualsiasi bicicletta full size.

Anche le ruote sono ovviamente quelle di una tipica mountain bike, con una dimensione di 26 pollici, quindi adatta a qualsiasi tracciato, anche per le strade più accidentate, In totale, la bici elettrica pesa 28,5 chilogrammi circa, e al suo interno propone un motore brushless di potenza 1000 W, anche in questo caso ben superiore a quello di molte altre mini bici foldable, che riescono a spingere fino ad una velocità di 40km/h massimo, permettendo anche di affrontare salite con pendenza di ben 35 gradi. La bici, tra le altre caratteristiche, gode di certificazione IP54, e ha un standard per la carica di 48V 3A. La batteria ha una grande capacità di 12,8AH, che si ricarica in circa 4-6 ore.

Sul manubrio è, invece, posizionato un grande display LCD da 5 pollici, che fornisce le indicazioni principali relative al viaggio.

Solitamente questa BEZIOR 1000 ha un prezzo di listino di 1236,99 euro, ma al momento la si pagherà 1216,99 euro

