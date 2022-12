DHL ordina 2.000 furgoni elettrici Ford E-Transit

DHL si sta rivolgendo a Ford per chiedere aiuto per elettrificare il 60% della sua flotta di veicoli commerciali per le consegne entro la fine del decennio. La divisione Pro della casa automobilistica ha annunciato che avrebbe fornito alla società di logistica 2.000 furgoni elettrici E-Transit entro la fine del 2023.

L’ordine fa parte di un investimento di 7 miliardi di euro che DHL ha messo da parte fino alla fine del decennio per costruire una flotta a emissioni zero. Ford osserva di aver già consegnato a DHL alcuni dei furgoni inclusi nell’accordo e che i veicoli gestiranno consegne espresse in tutta Europa e nelle Americhe.

Mentre 2.000 veicoli sono una goccia nell’oceano per un’azienda come DHL, che vanta all’attivo già 27.000 veicoli elettrici nella sua flotta, il nuovo contratto è una importante occasione per Ford per fornire a DHL un numero sempre maggiore di furgoni E-Transit.

Il memorandum d’intesa che i due colossi hanno firmato vedrà Ford concedere a DHL l’accesso ai veicoli di prova. Le due società hanno anche in programma di lavorare insieme su nuovi prodotti e soluzioni di ricarica. Ford non è l’unica azienda che fornisce furgoni elettrici ad alcune delle più grandi società di consegna di pacchi del pianeta. Nel 2019, ad esempio, Amazon ha annunciato che avrebbe acquistato 100.000 veicoli elettrici da Rivian.

Ricordiamo che il passaggio di Ford a un futuro completamente elettrico in Europa è stato evidenziato anche dal recente annuncio che Ford, SK On Co., Ltd. e Koç Holding hanno firmato un memorandum d’intesa non vincolante per una nuova joint venture in Turchia. I tre partner prevedono di creare uno dei più grandi impianti di batterie EV nella regione europea “allargata”. La produzione è destinata a iniziare già a metà di questo decennio, con una capacità annuale che dovrebbe essere nell’ordine di 30-45 gigawattora.

Entro il 2024 E-Transit sarà affiancato da altri quattro nuovi modelli completamente elettrici della famiglia Transit.