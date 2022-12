Cupra svela Terramar, il SUV elettrificato del 2024

A Győr (Ungheria), CUPRA ha svelato il SUV Terramar a 200 dipendenti nello stabilimento ungherese di Audi. Situato in una delle zone industriali più importanti, lo stabilimento produrrà il nuovo veicolo accanto ai modelli della casa tedesca.

Nel corso dell’evento a cui hanno partecipato Wayne Griffiths, CEO di #Cupra, Markus Haupt, Vicepresidente Produzione e Logistica, Alfons Dintner, Presidente di Audi Ungheria, Zoltán Les, membro del Consiglio di Produzione Veicoli di Audi Ungheria, e altri rappresentanti della casa tedesca, i dipendenti dello stabilimento hanno visto da vicino il veicolo che inizieranno a produrre a partire del 2024.

“Questo modello combina emozione, stile e sportività con l’elettrificazione, e ci spinge verso il mercato dei SUV, uno dei segmenti in più rapida crescita in Europa”, ha dichiarato Griffiths dando il benvenuto ai dipendenti.

La produzione di Cupra Terramar a Győr è “un modo di rafforzare la già ottima relazione tra SEAT S.A. e Audi”, ha spiegato Wayne Griffiths, un ulteriore esempio di sinergia all’interno del Gruppo Volkswagen. Gli stessi motori che monta Cupra Formentor VZ5, la versione cinque cilindri che spinge il modello Cupra più venduto, vengono prodotti da Audi Ungheria. Con più di 80.000 unità consegnate quest’anno, Formentor viene costruita presso l’impianto produttivo di SEAT Martorell, dalle cui linee esce anche Audi A1.

Terramar è indicato come progettato per distinguersi in un segmento in forte espansione in Europa. Lungo 4,5 metri, combina proporzioni audaci ed elementi tipici del design Cupra. Il lancio è previsto nel 2024, disponibile con motorizzazioni a combustione e una nuova generazione di propulsori ibridi plug-in che promettono la percorrenza di 100 chilometri in modalità completamente elettrica.

Prendendo il suo nome come un omaggio a Terramar, Sitges (Spagna), dove il marchio ha iniziato il suo viaggio quasi cinque anni fa, questo modello, insieme ad altri due veicoli elettrici in arrivo – UrbanRebel e Cupra Tavascan – fa parte della strategia di elettrificazione della casa automobilistica spagnola per il 2025.

