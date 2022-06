WWDC22, Apple regala carte digitali in realtà aumentata

La 33esima edizione della conferenza annuale degli sviluppatori Apple Worldwide Developers Conference WWDC22 inizierà con il keynote di lunedì 6 giugno, con l’evento che viene già presentato sul sito web dedicato di Apple: come per molti eventi Apple, se si visita la pagina su un iPhone o iPad, è possibile vedere un easter egg interattivo in realtà aumentata, in questo caso delle carte digitali collezionabili in Realtà Aumentata AR.

Per la WWDC22, Apple ha creato un pacchetto di carte collezionabili che è possibile visualizzare in realtà aumentata. Una volta posizionata l’inquadratura della fotocamera di iPhone o iPad su una superficie, utilizzando l’interfaccia AR, si può toccare il mazzo di carte per aprirlo e vedere una serie di Memoji animate e colorate.

Toccando una delle carte disponibili, la si può capovolgere in modo da poter vedere il personaggio Memoji in modo più dettagliato, e se la si scorre è possibile tornare alle carte per visualizzare le altre. Ogni volta che si apre il mazzo di carte si ottengono tre carte separate con almeno nove opzioni disponibili. Questa è una delle esperienze AR interattive più dettagliate che Apple abbia progettato per uno dei suoi eventi, mentre in passato si è concentrata principalmente su loghi Apple creativi.

Per prendere parte a questa esperienza AR è sufficiente aprire il sito web dedicato agli Eventi di Apple e toccare le Memoji. Da qui, si può scansionare l’area intorno per vedere il mazzo di carte in azione, oppure visualizzarlo in modalità “Oggetto” per avere un quadro più chiaro di come appare senza dover navigare nel proprio ambiente reale.

Ricordiamo che la conferenza sviluppatori WWDC22 prenderà il via il 6 giugno prossimo, con l’evento di apertura atteso anche dagli utenti, perché solitamente è quello che fornisce le informazioni consumer più importanti, relative ad hardware e software.

Nelle scorse ore Apple ha annunciato i finalisti degli Apple Design Award, ha attivato il live stream su YouTube per il keynote e aperto le registrazione Digital Lounge per gli sviluppatori. Per iOS e iPadOS 16, watchOS 9, tvOS 16, macOS 13 e tutte le novità che Apple potrebbe presentare durante la WWDC 2022, incluso anche un Mac (forse), rimandiamo a questo articolo di macitynet.