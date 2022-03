Diablo Immortal, Blizzard apre i preordini per iPhone e iPad

Blizzard ha annunciato il primo gioco della serie Diablo per dispositivi mobile nel 2018: di Diablo Immortal abbiamo parlato in diversi articoli sulle pagine di macitynet, ma la buona notizia è che pur non essendoci ancora una data ufficiale di disponibilità, sono aperti i preordini per riceverlo gratis non appena sarà rilasciato per iPhone, iPad e Android.

Le vicende di Diablo Immortal si collocano tra gli avvenimenti raccontati tra Diablo II e Diablo III: Blizzard riporterà così nelle terre e nei dungeon di Sanctuarium i numerosi appassionati di questa storica saga dei videogiochi attraverso una storia completamente nuova. Questa volta il compito è quello di costruire e rafforzare il proprio personaggio per poi unirsi a quelli di altri giocatori online per impedire al signore del terrore Skarn di resuscitare Diablo.

Fedele alla saga, si tratta di un gioco di ruolo d’azione in cui siamo chiamati a esplorare un vasto mondo e affrontare intere armate di demoni, per appropriarsi di oggetti, attrezzature e bottini ma anche poteri speciali. Si potrà giocare in single player ma una parte importante del gameplay prevede collaborazione o scontri con altri giocatori perché si tratta di un gioco di ruolo online di massa, genere indicato con la sigla MMORPG.

Sarà come sempre possibile scegliere il proprio personaggio tra le classi celebri della saga: barbaro, cacciatore di demoni, negromante, crociato, monaco e mago. Lo sviluppatore assicura massima flessibilità di personalizzazione per abilità e poteri speciali, ma anche per equipaggiamento, armi e indumenti.

La vetrina dei preordini di Diablo Immortal è disponibile da questa pagina su App Store per iPhone e iPad e anche per dispositivi Android da questa pagina di Google Play Store.

Questa non è l’unica buona notizia per gli appassionati dei giochi Blizzard: lo sviluppatore a febbraio ha annunciato che è in arrivo un gioco Warcraft mobile per iPhone e Android. A gennaio è invece arrivato l’annuncio di Microsoft per l’acquisizione di Blizzard.

