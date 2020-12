Diablo Immortal per iPhone e Android è in versione Technical Alpha

Annunciato nel 2018 Diablo Immortal è il titolo che per la prima volta porterà uno dei videogiochi più apprezzati di sempre su iPhone e Android. Nonostante siano ormai trascorsi due anni dall’annuncio, non è ancora dato sapere quando il gioco sarà rilasciato in versione definitiva per tutti. In ogni caso lo sviluppatore ha rilasciato una versione Technical Alpha illustrando numerosi particolari della storia, dei personaggi e anche del gameplay.

Si tratta di una storia completamente nuova che si svolge tra le avventure raccontate in Diablo II Lord of Destruction e Diablo III. Blizzard assicura che Diablo Immortal offrirà combattimenti intensi e viscerali, segrete e scenari che invoglieranno i giocatori a giocare e rigiocare, il tutto abbinato a una sofisticata gestione degli oggetti e crescita del personaggio.

Diablo Immortal propone una revisione completa dell’oscuro regno di Sanctuary, questa volta in versione multiplayer online, popolato da orde di mostri, molti anche nuovi e mai visti, che faranno tutto il possibile per terminare il giocatore. Diablo Immortal in versione Technical Alpha può essere considerato ancora un prototipo di quello che sarà il gioco finale completo. Qui di seguito riportiamo tradotta in italiano la dichiarazione di Bixxard sul rilascio preliminare:

«L’obiettivo principale di questa Technical Alpha è testare la stabilità del server e le prestazioni del client su un’ampia varietà di dispositivi. È anche un’opportunità per noi di ricevere il feedback dei giocatori riguardo al nostro gameplay principale, all’esperienza iniziale di livellamento e agli altri nostri primi sistemi di gioco. Questo ci aiuterà ad assicurarci che il gioco sia fantastico quando sarà nelle mani di tutti».

L’accesso alla Technical Alpha di Diablo Immortal per iPhone e Android è disponibile per tutti gli utenti a patto di disporre dei requisiti di sistema richieste ed è su invito, previa registrazione. Per iPhone i requisiti minimo sono iPhone 8 e iOS 12 oppure successivi, mentre per Android occorre un terminale con processore Snapdragon 710 / Hisilicon Kirin 810, GPU Adreno 616 / ARM Mali-G52, 2GB di RAM e Android OS 5.0 (Lollipop) o superiori.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Blizzard sono disponibili da questa pagina, invece per quelli dedicati a videogiochi e console si parte dai rispettivi collegamenti. In questa sezione del nostro sito trovate tutti gli articoli dedicati all’universo Android. Per chi invece è interessato agli iPhone 12 tutto quello che c’è da da sapere è riassunto qui, mentre tutte le notizie sull’universo iPhone sono nella sezione dedicata del nostro sito web.