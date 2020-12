AirPods Max su Amazon: ora sono ordinabili. Possono arrivare entro fine dicembre

Mentre su Apple Store continuano ad aumentare i tempi di consegna, Amazon ha finalmente una data di consegna sul suo negozio on line e batte (come previsto) la Mela. Le super cuffie comprate dal rivenditore on line saranno a casa vostra tra fine dicembre e fine gennaio due mesi prima dei tempi previsti da Apple.

Ricordiamo che le Airpods Max sono le cuffie più evolute del mondo Apple. Lanciate lo scorso martedì si distinguono per tutte le funzioni tipiche delle Airpods Pro (inclusa ovviamente la soppressione del rumore) cui aggiungono driver dinamico da 40 mm con ridottissima distorsione armonica (inferiore all’1%) e una struttura più adeguata a garantire una elevata risposta musicale. Vengono anche fornite con una custodia che ne conserva la batteria. La struttura è in acciaio inossidabile con aste telescopiche, i padiglioni sono in allumino semi-snodati, i cuscinetti sono in memory foam. La regolazione del volume e controlli dei brani e di Siri mediante una corona digitale (simile a quella di Apple Watch). La La batteria dura fino a 20 ore di audio ad alta fedeltà, conversazione o riproduzione di film con cancellazione attiva del rumore e audio spaziale abilitati.

Amazon, lo ricordiamo, ha immediatamente messo in vetrina le Airpods Max, prima senza la possibilità due ordinarle, poi senza data di spedizione, ora invece la data di spedizione c’è anche se manca il modello in azzurro. Mentre chi ha acquistato subito potrebbe ricevere le cuffie già la prossima settimana (le spedizioni sono previste da martedì), chi acquista oggi riceverà le cuffie tra fine dicembre e fine gennaio, a seconda delle disponibilità magazzino. Visto che Amazon solitamente è molto precisa nelle sue previsioni (e spesso cerca di essere più pessimista della realtà per non deludere nessuno…), possiamo dire che il vantaggio rispetto ad Apple è enorme. Chi compra infatti da Apple (che pure è molto precisa nelle sue stime) riceverà le cuffie solo tra il 14 e il 31 marzo.

