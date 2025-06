DiskDrill 6 per Mac e PC recupera file da qualsiasi supporto e dispositivo

Gli sviluppator statunitensi di Cleverfiles hanno annunciato la versione 6 di DiskDrill, utility che permette di recuperare file cancellati (documenti, foto, video, ecc.) da dischi, chiavette, memory card, ma anche recuperare partizioni eliminate per errore.

DiskDrill 6 offre una funzionalità denominata Advanced Camera Recovery per il ripristino di video e foto frammentate da fotocamere, droni, dashcam, telescopi smart, microscopi e altri dispositivi ancora.

Gli sviluppatori riferiscono di migliorie per il ripristino di partizioni ReFS (un formato di nuova generazione per i dispositivi server), il supporto al formato video Nikon N-RAW (NEV) per il Deep Scan, l’aggiuntiva di un editor esadecimale per l’analisi di partizioni e ispezioni di basso livello (RAW), il recovering di unità protette con funzionalità di crittografia BitLocker, il supporto di reti Bonjour (zero-configuration networking) e mDNS (local network discovery).

Gli sviluppatori riferiscono ancora del supporto per partizioni exFAT, la compatibilità con il Recovery Mode di macOS, la possibilità di individuare partizioni NTFS eliminate, la ricostruzione di unità RAID via SSH, la lettura/estrazione di dischi VHDX e immagini-disco e altre migliorie ancora.

Oltre alle funzioni di recovering, Disk Drill offre strumenti con per la ricerca di duplicati, per la rimozione sicura di file cancellati, per la creazione di un supporto di avvio e anche per la disinstallazione di applicazioni e contenuti diventati inutili, ma che abbiamo dimenticato su dischi e SSD.

La versione 6 di DiskDrill richiede macOS 15 Catalina o versioni seguenti. L’aggiornamento alla versione 6 è gratuito per chi ha acquistato il software dal 1° dicembre 2024 in poi. Gli sviluppatori offrono uno sconto del 50% per chi ha acquistato l’utility prima di questa data.

La versione base (scaricabile gratuitamente dal sito degli sviluppatori) è utile semplicemente per capire se è effettivamente possibile recuperare i file di nostro interesse; la versione Pro completa costa 77,62 €; aggiungendo 16 € in più si ha diritto ad aggiornamenti illimitati.

