Disney annuncia una riorganizzazione strategica per concentrarsi sullo streaming

Disney ha svelato una nuova struttura aziendale che divide la sua attività in tre gruppi con l’obiettivo principale che sarà quello della diffusione dei servizi di streaming. Secondo la società, questa mossa è il risultato del successo di Disney+, dove la crescita degli abbonati ha superato di gran lunga le proiezioni fornite agli investitori lo scorso anno.

Dopo aver accumulato un vero e proprio bottino di produzione grazie ai contenuti con ESPN, ABC, Fox, Lucasfilm, Pixar, Marvel e, naturalmente, le proprietà Disney, il punto della nuova struttura è capire il modo migliore per distribuire tutto il materiale. Il nuovo CEO, Bob Chapek, ha affermato in una dichiarazione che mantenere la creazione di contenuti distinta dalla distribuzione consentirà alla società di essere più efficaci e agili nel proporre i contenuti desiderati dai consumatori, e consegnarli nel modo in cui gli stessi preferiscono.

I nostri team creativi si concentreranno su ciò che sanno fare meglio, ovvero creare contenuti di livello mondiale, basati su franchising, mentre il nostro team di distribuzione globale recentemente centralizzato si concentrerà sulla distribuzione e sulla monetizzazione di tali contenuti nel modo più ottimale su tutte le piattaforme, tra cui Disney+ , Hulu, ESPN+ e il prossimo servizio di streaming internazionale Star

L’ex presidente di Consumer Products, Games and Publishing Kareem Daniel è stato promosso a supervisionare il nuovo gruppo di distribuzione dei media. Il suo lavoro è quello di monetizzare tutti quei contenuti, come ad esempio accaduto per il rilascio di Mulan in “premier VOD” da 30 dollari su Disney+. La società ha programmato un evento di investor day per il 10 dicembre in cui presenterà maggiori dettagli sui suoi piani direct-to-consumer.