Prime Day: offerte su fotocamere, lenti e accessori Canon, Nikon Sony, Panasonic, Fujifilm e DJI

Potevano mancare nel Prime Day le fotocamere e videocamere di Sony, Nikon, Canon, Fujifilm, Olympus e Panasonic? Basta dare uno sguardo alla lista dei prodotti in ribasso per avere la risposta: nel “gruppone” foltissimo di sconti troviamo infatti diversi interessanti corpi macchina e lenti. A queste si aggiungo anche gli accessori e i prodotti di DJI che rispondo alle esigenze di ripresa di chi vuol utilizzare uno smartphone.

Quelle che trovate elencate qui di seguito sono le offerte Prime Day valide nel momento in cui scriviamo. Si tratta nello specifico di una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso delle ore. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto.

Canon PowerShot SX730 HS Fotocamera Digitale Compatta, Nero

In offerta a 227,99 € – invece di 439,00 €

sconto 48% – fino al 14 ott 20

Canon PowerShot G5 X Fotocamera Compatta Digitale, 20.2 Megapixel, Nero

In offerta a 542,99 € – invece di 809,99 €

sconto 33% – fino al 14 ott 20

Canon Obiettivo EF 16-35 mm f/4L IS USM SLR, paraluce EW‐82 incluso, Nero

In offerta a 877,00 € – invece di 1309,99 €

sconto 33% – fino al 14 ott 20

Canon 3684C005 Obiettivo

In offerta a 756,00 € – invece di 1069,99 €

sconto 29% – fino al 14 ott 20

Canon Obiettivo EF-S 17-55 mm f/2.8 IS USM

In offerta a 659,00 € – invece di 949,99 €

sconto 31% ; – fino al 14 ott 20

Canon Obiettivo Grandangolare EF-M 55-200 mm, f/4.5-6.3 IS STM, Compatibile con Canon EOS-M, Nero/Antracite

In offerta a 205,99 € – invece di 358,38 €

sconto 43% – fino al 14 ott 20

Canon Teleobiettivo zoom EF 70/200mm f/4L USM

In offerta a 521,99 € – invece di 769,99 €

sconto 32% – fino al 14 ott 20

Canon Obiettivo, EF-S 10-22 mm f/3.5-4.5 USM

In offerta a 384,99 € – invece di 700,91 €

sconto 45% – fino al 14 ott 20

Canon Obiettivo EF-S 18-200 mm 1:3.5-5.6 IS

In offerta a 350,99 € – invece di 639,36 €

sconto 45% – fino al 14 ott 20

Canon Obiettivo con Zoom, EF 24 -105 mm f/3.5-5.6 IS STM, Nero

In offerta a 319,99 € – invece di 521,76 €

sconto 39% – fino al 14 ott 20

Canon Obiettivo EF-S 18-135 mm f/3.5-5.6 IS STM, Nero

In offerta a 314,00 € – invece di 543,56 €

sconto 42% – fino al 14 ott 20

DJI Osmo Mobile 3 Prime Combo – Kit Stabilizzatore Gimbal a 3 Assi con Care Refresh, Compatibile con iPhone e Android Smartphone, Design Portatile, Scatto Stabile, Controllo Intelligente con Treppiede

In offerta a 96,00 € – invece di 139,00 €

sconto 31% – fino al 14 ott 20

DJI Osmo Pocket Prime Combo – Fotocamera Stabilizzata a Tre Assi con Kit Accessori e Care Refresh, Camera Integrata 12 MP 1/2.3″ CMOS, Video in 4K, Collegabile a Smartphone, Android, iPhone – Black

In offerta a 249,00 € – invece di 457,00 €

sconto 46% – fino al 14 ott 20

DJI Osmo Action Prime Combo – Camera Digitale con Kit Accessori e Care Refresh, 12MP 1/2.3” CMOS, Doppio Screen, Resistente all’Acqua Fino a 11m, Stabilizzazione Integrata, Foto e Video 4K HDR – Nero

In offerta a 259,00 € – invece di 456,00 €

sconto 43% – fino al 14 ott 20

Fujifilm X-T200 Fotocamera Digitale Mirrorless 24MP con Obbiettivo XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ, Mirino EVF, Schermo LCD Touch da 3,5″ Vari-Angle, Filmati 4K, Argento Scuro

In offerta a 569,00 € – invece di 869,99 €

sconto 35% – fino al 14 ott 20

Fujifilm X-T200 Fotocamera Digitale Mirrorless 24MP con Obbiettivo XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ, Mirino EVF, Schermo LCD Touch da 3,5″ Vari-Angle, Filmati 4K, Argento

In offerta a 569,00 € – invece di 869,99 €

sconto 35% – fino al 14 ott 20

Fujifilm X-T200 Vlogger Kit, fotocamera digitale mirrorless 24MP in KIT con obiettivo XC15-45mm, Rоdе VіdеоМіс Gо, Јоbу Kit GorillaPod 1K, SDHC 16GB, Silver

In offerta a 619,00 € – invece di 949,99 €

sconto 35% – fino al 14 ott 20

Nikon Z6 Body + FTZ Mount Adattatore Fotocamera Mirrorless Full Frame, CMOS FX da 24.5 MP, 273 Punti AF, Mirino OLED da 3.686k Punti Quad VGA, 4K, LCD 3.2″, Nero, [Nital Card: 4 Anni di Garanzia].

In offerta a 1599,00 € – invece di 2299,00 €

sconto 30% – fino al 14 ott 20

Nikon Coolpix B600 Fotocamera Bridge, 16 Megapixel, Zoom 60X, Full HD, Sensore CMOS in Condizioni di Scarsa Illuminazione, Bluetooth, Wi-Fi, Nero [Nital Card: 4 Anni di Garanzia]

In offerta a 269,00 € – invece di 369,00 €

sconto 27% – fino al 14 ott 20

Nikon Z50 + Z DX 16-50 VR + Lexar SD 64 GB Fotocamera Mirrorless, CMOS DX da 20.9 MP, Sistema Hybrid-AF, Mirino Elettronico (EVF), LCD 3.2″ Touch, Video 4K, Nero [Nital Card: 4 Anni di Garanzia]

In offerta a 879,00 € – invece di 1119,00 €

sconto 21% – fino al 14 ott 20

Nikon D610 Body Fotocamera Reflex Digitale, 24.3 Megapixel, LCD 3.2 Pollici, SD 32GB Lexar Pro, Nero [Nital card: 4 anni di garanzia]

In offerta a 499,00 € – invece di 1700,00 €

sconto 71% – fino al 14 ott 20

Nikon Coolpix A300 Fotocamera Digitale Compatta, 20.1 MP, Zoom Wide 8x, VR, Filmati HD, Bluetooth, Wi-Fi, Rosa [Nital Card: 4 Anni di Garanzia]

In offerta a 99,90 € – invece di 179,00 €

sconto 44% – fino al 14 ott 20

Olympus Stylus TG-6 Tough Fotocamera, Nero

In offerta a 338,99 € – invece di 499,99 €

sconto 32% – fino al 14 ott 20

Olympus M.Zuiko Digital Obiettivo Zoom EZ-M7530, 75-300 mm 1:4.8-6.7 II, Adatto a Tutte le Fotocamere MFT (Modelli Olympus OM-D & PEN, Serie G da Panasonic), Nero

In offerta a 309,99 € – invece di 554,44 €

sconto – fino al 14 ott 20

Olympus, LS-P4 PCM e FLAC Musica e Registratore Vocale, Memoria da 8 GB, Slot MicroSD, USB, Bluetooth

In offerta a 113,99 € – invece di 199,99 €

sconto 43% – fino al 14 ott 20

Olympus M. Zuiko Obiettivo Digital ED 30 mm F3.5 Macro, Adatto a Tutte le Fotocamere MFT (Modelli Olympus OM-D e PEN, Serie G da Panasonic), Nero

In offerta a 148,99 € – invece di 299,00 €

sconto 50% – fino al 14 ott 20

Panasonic Lumix DMC-TZ100EGK Fotocamera, Sensore 1” 10X Zoom Post Focus, 4K Photo & 4K Video, Nero

In offerta a 339,99 € – invece di 599,99 €

sconto 43% – fino al 14 ott 20

Panasonic Lumix DMC-LX100 Fotocamera Digitale, 12.8 Megapixel, Nero

In offerta a 359,99 € – invece di 649,99 €

sconto 45% – fino al 14 ott 20

Panasonic LUMIX DC-GX9KEG-S Fotocamera Mirrorless 20 MP, Sensore LIVE MOS MFT, Obiettivo da 12-32 mm, Argento

In offerta a 629,99 € – invece di 899,99 €

sconto 30% – fino al 14 ott 20

Polaroid Originals – 9019 – Lab – Bianco

In offerta a 89,90 € – invece di 129,99 €

sconto 31% – fino al 14 ott 20

Sony Alpha 6000L – Kit Fotocamera Digitale Mirrorless con Obiettivo Intercambiabile Selp 16-50Mm, Sensore Aps-C, Video Avchd, Eye Af, Ilce6000B + Selp1650, Nero

In offerta a 429,00 € – invece di 900,00 €

sconto 52% – fino al 14 ott 20

Sony Alpha 7M2K – Kit Fotocamera Digitale Mirrorless con Obiettivo Intercambiabile SEL 28-70mm, Sensore CMOS Exmor Full-Frame da 24.3 MP, Stabilizzazione Integrata, ILCE7B + SEL2870, Nero

In offerta a 899,99 € – invece di 2200,00 €

sconto 59% – fino al 14 ott 20

Sony Alpha 7K – Kit Fotocamera Digitale Mirrorless con Obiettivo Intercambiabile Sel 28-70Mm, Sensore Cmos Exmor Full-Frame da 24.3 Mp, Ilce7B + Sel2870, Nero

In offerta a 699,00 € – invece di 1399,99 €

sconto 50% – fino al 14 ott 20

Sony DSC-RX100M4 Fotocamera Digitale Compatta Premium con Sensore da 1″, Ottica Zeiss 24-70 mm F1.8-2.8, Mirino OLED Tru-Finder, Video 4K, Nero

In offerta a 519,00 € – invece di 950,00 €

sconto 45% – fino al 14 ott 20

Sony Alpha 6100L – Kit Fotocamera Digitale Mirrorless con Obiettivo Intercambiabile SELP 16-50mm, Sensore APS-C, Video 4K, Real Time Eye AF, Real Time Tracking, ILCE6100B + SELP1650, Nero

In offerta a 649,99 € – invece di 999,00 €

sconto 35% – fino al 14 ott 20

Sony RX100 VI Fotocamera Digitale Compatta, Sensore da 1.0”, Elevate Prestazioni di AF, Video 4K HDR e Schermo LCD Regolabile

In offerta a 799,99 € – invece di 1100,00 €

sconto 27% – fino al 14 ott 20

Sony SEL-55210B – Obiettivo con Zoom 55-210mm F4.5-6.3, Stabilizzatore ottico, Mirrorless APS-C, Attacco E, SEL55210B, Nero

In offerta a 199,00 € – invece di 376,16 €

sconto 47% – fino al 14 ott 20

Sony Alpha 7 R II | Fotocamera Mirrorless Full-Frame (42,4 MP, AF rapido in 0.02s, Stabilizzazione integrata a 5 assi, 4K HLG)

In offerta a 1299,00 € – invece di 2000,00 €

sconto 35% – fino al 14 ott 20

Sony E PZ 18-105mm f/4.0 G Obietto Zoom, APS-C, SEL18105G

In offerta a 419,99 € – invece di 630,00 €

sconto 33% – fino al 14 ott 20

Sony SEL-50F18F Obiettivo a Focale Fissa 50 mm F1.8, Mirrorless Full-Frame, Attacco E, SEL50F18F

In offerta a 149,00 € – invece di 330,00 €

sconto 55% – fino al 14 ott 20

Sony RX10 III Fotocamera Digitale Compatta, Sensore da 1.0”, Ottica 24-600 mm F2.8-4.0 Zeiss, Video 4K

In offerta a 899,99 € – invece di 1600,00 €

sconto 44% – fino al 14 ott 20

Sony FDR-X3000RFDI Kit Action Camera 4K Ultra HD + Telecomando Live View, Sensore CMOS Exmor R, Ottica Zeiss, Wi-Fi, SteadyShot Ottico Bilanciato (BOSS), Bianco

In offerta a 329,00 € – invece di 600,00 €

sconto 45% – fino al 14 ott 20

Sony SEL-28F20 Obiettivo Grandangolo a Focale Fissa 28 mm F2.0, Mirrorless Full-Frame, Attacco E, SEL28F20

In offerta a 299,00 € – invece di 480,00 €

sconto 38% – fino al 14 ott 20

Sony DSC-HX90 Fotocamera Digitale Compatta Travel con Sensore CMOS Exmor R da 18.2 MP, Ottica Zeiss 24-720 mm, Zoom Ottico 30x, Mirino OLED Tru-Finder, Nero

In offerta a 269,00 € – invece di 480,00 €

sconto 44% – fino al 14 ott 20

Sony FDR-AX100 Videocamera 4K Ultra HD con Sensore CMOS Exmor R da 1″, Ottica Grandangolare Zeiss 29.0 mm, Zoom Ottico 12x, Display LCD Xtra Fine, Nero

In offerta a 779,00 € – invece di 1600,00 €

sconto 51% – fino al 14 ott 20

Sony SEL-18135 Obiettivo con Zoom 18-135 mm F3.5-5.6, Stabilizzatore Ottico, Mirrorless APS-C, Attacco E, SEL18135

In offerta a 449,99 € – invece di 649,99 €

sconto 31% – fino al 14 ott 20

Sony SEL-35F18 Obiettivo a Focale Fissa 35 mm F1.8, Mirrorless APS-C, Attacco E, SEL35F18

In offerta a 299,00 € – invece di 470,00 €

sconto 36% – fino al 14 ott 20

Sony DSC-WX500 Fotocamera Digitale Compatta Travel con Sensore CMOS Exmor R da 18.2 MP, Ottica Zeiss 24-720 mm, Zoom Ottico 30x, Video Full HD, Nero

In offerta a 219,99 € – invece di 400,00 €

sconto 45% – fino al 14 ott 20

Sony DSC-RX100 Fotocamera Digitale Compatta Premium con Sensore da 1″, Ottica Zeiss 28-100 mm F1.8-4.9, SteadyShot Ottico, Nero

In offerta a 289,00 € – invece di 600,00 €

sconto 52% – fino al 14 ott 20

