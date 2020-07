Disney+, la programmazione di film, serie tv e documentari per bambini

Ridere con Paperino e Minnie, lasciarsi trasportare dalla magia dell’Isola che non c’è, immedesimarsi nelle Principesse, fare il tifo per i giocattoli di Toy Story e scoprire ogni giorno qualcosa di nuovo sugli animali e sul nostro pianeta. Guardare Disney+ per i bambini può diventare un’avventura. Soprattutto se i grandi riescono a orientarsi nel catalogo sterminato della televisione in streaming di Topolino.

Un aiuto è dato dal profilo “Bambino” che è possibile attivare creando un account su Disney + dedicato ai piccoli di casa. E poi, se i genitori conoscono almeno un po’ la materia, scegliere quali programmi proporre sarà un gioco da ragazzi.

Attivando il profilo “Bambino” si escludono, infatti, tutti quei programmi che non sono adatti ai bambini più piccoli: i supereroi della Marvel sono introdotti a piccole dosi e lo stesso vale per i protagonisti di Star Wars e per i documentari più impegnativi o non esattamente adatti ai primi anni dell’infanzia.

Sono sei le grandi categorie in cui Disney+ ha raccolto la programmazione per i bambini: Topolino e i suoi amici, Principesse, Disney Junior, Supereroi, Azione e Avventura, Animali e Natura.

Nella categoria dedicata a Topolino e i suoi amici, assieme ai film e ai cortometraggi, si trovano serie cult interessanti, come i Ducktales, Darkwing Duck e Cip e Ciop Agenti speciali. Per le bambine, ma non solo, da non perdere è invece la raccolta dedicata alle Principesse: ci sono proprio tutte, da Biancaneve a Elsa e Anna, passando da Cenerentola, Ariel e Rapunzel. Accanto ai film classici, che le mamme avranno sicuramente visto al cinema, ci sono le serie tv dedicate alle beniamine delle bimbe.

Le storie di Spiderman, gli X-men, Kim Possible e I PJMask si potranno vedere a partire dalla categoria “Supereroi”. Interessante, soprattutto per chi ha bambini che sognano le avventure degli eroi Marvel ad occhi aperti, è la possibilità di avere a portata di telecomando le serie tv più adatte ai più piccoli, senza rischiare, quindi, di trovarsi a dover dire troppi “no” di fronte ai titoli che per contenuti e per l’alto livello di tensione sono certamente indicati per i bambini un po’ più cresciuti.

La collezione “Disney Junior” è una vetrina sulle serie animate più apprezzate dai bambini: da La Casa di Topolino a Sofia la principessa, dalla Dottoressa Peluche a Jake e Vampirina.

I personaggi della Pixar, invece, dominano la categoria “Azione e Avventura”. Si possono trovare in questa collezione, oltre ai titoli Pixar più amati anche film e serie d’animazione dedicati a tutti i bambini più avventurosi: titoli da non perdere sono Phineas e Ferb, Gravity Falls, Anfibia e tutti i titoli dedicati agli animali straordinari, dal classico Re Leone a Garfield.

“Animali e Natura” è la raccolta di documentari per i più piccoli: pensati per raccontare anche ai bambini, senza annoiarli e cercando di rispondere a tutte le curiosità, come vivono pinguini, elefanti, delfini, panda e felini.

Per chi vuole proporre anche per solo dieci minuti della televisione di qualità ai bambini, ci sono poi tutti i cortometraggi Disney e Pixar, in grado di catalizzare l’attenzione di grandi e piccini e, in alcuni casi, anche di far riflettere un po’.

Clicca qui per scoprire come vedere Disney+ su Mac, iPhone, iPad, TV e Android. Click qui per accedere direttamente a Disney Plus.

