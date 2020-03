Disney restituisce un iPhone 11 funzionante ritrovato dai sommozzatori

Storie e aneddoti sulla resistenza degli iPhone emergono periodicamente a ogni nuova generazione dei terminali di Cupertino: quella del recupero avvenuto in un parco Disney di un iPhone 11 rimasto per lungo tempo sott’acqua, è senza dubbio una di quelle che rimarrà impressa per le modalità del ritrovamento e soprattutto per il test di resistenza estremo, superato a pieni voti dal terminale.

Durante la gita a Disney World in Florida Lisa e Jacob hanno immortalato la figlia Sophie in numerose fotografie scattate con un iPhone 11 acquistato pochi giorni prima della partenza. Purtroppo il terminale è caduto fuori dalla borsetta di Lisa e finito direttamente nella Laguna dei Sette Mari durante il trasferimento con un traghetto all’interno del parco divertimenti.

Lisa racconta dell’incidente, rievocando rabbia e frustrazione sia per lo smartphone nuovo appena acquistato, sia per la perdita di tutte le numerose fotografie scattate durante il viaggio in Florida e a Disney World, inclusa l’immensa tristezza della piccola Sophie di non potersi rivedere ritratta a fianco di tutti i suoi personaggi preferiti.



Il giorno della partenza Lisa ha informato il personale del parco dell’incidente, come segnala MacRumors da cui riportiamo una foto: gli addetti dell’ufficio oggetti smarriti hanno cercato di rassicurarla spiegando che spesso i sommozzatori recuperano diversi oggetti caduti sul fondo della Laguna dei Sette Mari. Poco convinta di un possibile recupero Lisa e famiglia sono rientrati a casa.

Dopo quasi due mesi Disney ha contattato la famiglia per informare dell’avvenuto recupero di iPhone 11 sul fondo del lago. Gli addetti hanno spedito il terminale alla proprietaria: pur essendo stato sott’acqua per diversi giorni, se non per intere settimane, iPhone 11 si è riacceso e funziona alla perfezione. Lisa precisa che lo smartphone era inserito in una semplice cover trasparente sottile e che è tornato come nuovo una volta rimossi un po’ di sabbia e qualche alga depositati tra la cover e il telefono. Il marito di Lisa, Jacob ha scritto a Tim Cook per raccontare del fortunato recupero e della resistenza di iPhone 11 sott’acqua, ricevendo i ringraziamenti del CEO di Apple per aver condiviso la sua storia.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Disney sono disponibili da questa pagina, tutto quello che c’è da sapere su iPhone 11 è in questo articolo. Invece tutti gli articoli che parlano di iPhone e Apple sono disponibili ai rispettivi collegamenti.