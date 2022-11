Disponibile aggiornamento a iOS 16.1.1 e iPadOS 16.1.1

Apple ha rilasciato gli aggiornamenti a iOS 16.1.1 e iPadOS 16.1.1, update minori con integrati bug fix che arrivano a due settimane dal rilascio di iOS 16.1, quest’ultimo con integrate novità quali: la libreria foto condivisa su iCloud che consente di mantenere aggiornate le foto della propria famiglia in modo semplice, la compatibilità con le attività in tempo reale delle app di terze parti, il supporto per Apple Fitness+ su iPhone anche senza Apple Watch e altre funzionalità e risoluzioni di problemi.

Molto genericamente, Apple indica nelle note di rilascio che l’update a iOS 16.1.1 “include risoluzioni di problemi e importanti miglioramenti alla sicurezza per iPhone”.

Tra le problematiche che dovrebbero essere risolte da questo update, la disconnessione casuale dalle reti WiFi.

Come installare l’aggiornamento a iOS 16.1.1

Come sempre è possibile installare l’aggiornamento direttamente dallo smartphone andando in Impostazioni > Generali > Aggiornamento software.

Dopo aver richiesto l’aggiornamento (tap su “Scarica e installa”), questo verrà scaricato. Il sistema prepara l’update e, dopo alcuni minuti, questo verrà installato automaticamente.

L’installazione dell’aggiornamento richiede almeno 50% di batteria o il collegamento ad una sorgente di alimentazione.

Se l’update non compare subito, non preoccupatevi: non appare a tutti gli utenti immediatamente e potrebbe essere necessario attendere ancora un po’.

Se non riuscite a eseguire l’aggiornamento in modalità wireless, è possibile utilizzare iTunes per ottenere l’aggiornamento iOS più recente da Mac o PC (o il Finder del Mac con i sistemi operativi più recenti) con il dispositivo collegato via USB.