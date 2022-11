Offerte Amazon 9 novembre fino al 79% su Apple, Xiaomi, Fuji, Joby, Neewer, Philips

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

Sono ancora in sconto:

E pure:

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Apple iPhone 14 (128 GB) – Galassia In offerta a 949,00 € – invece di 1029,00 €

sconto 8% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Series 8 (GPS, 41mm) Smartwatch con cassa in alluminio color mezzanotte con Cinturino Sport color mezzanotte – Regular. Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all’acqua In offerta a 459,00 € – invece di 509,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

2022 Apple PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Mezzanotte In offerta a 1299,00 € – invece di 1529,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

2022 Apple PC Portatile MacBook Pro con chip M2: display Retina 13″, 8GB di RAM, 256GB ​​di archiviazione ​​​​​SSD ​​​​​​​Touch Bar, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Argento In offerta a 1399,00 € – invece di 1629,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple iPad (10,2″, Wi-Fi, 64GB) – Argento (9ª generazione) In offerta a 359,00 € – invece di 439,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

2022 Apple iPad Air (Wi-Fi, 64GB) – Grigio siderale (5a Generazione) In offerta a 699,00 € – invece di 789,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

2022 Apple iPad Air (Wi-Fi, 256GB) – viola (5a Generazione) In offerta a 855,98 € – invece di 989,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

2022 Apple TV 4K Wi‑Fi + Ethernet con 128GB di archiviazione (3ª generazione) In offerta a 189,00 € – invece di 189,00 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Magic Keyboard con Touch ID (per Mac con chip Apple) – Italiano – Argento In offerta a 133,99 € – invece di 159,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Magic Trackpad – Superficie Multi‑Touch nera ​​​​​​​ In offerta a 133,00 € – invece di 155,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Magic Mouse In offerta a 69,99 € – invece di 85,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Samsung TV QE85LS03BAUXZT, Smart TV 85″ Serie LS03B, QLED 4K UHD, Alexa e Google Assistant integrati, Black, 2022, DVB-T2 [Classe di efficienza energetica G] In offerta a 3163,75 € – invece di 4499,00 €

sconto 30% – fino a scadenza sconosciuta

Samsung Soundbar HW-S801B/ZF con Subwoofer, 3.1.2 Canali 330W 2022, Audio 3D, Effetto Cinema Surround, Gaming Mode, Design Sottile In offerta a 351,00 € – invece di 749,00 €

sconto 53% – fino a scadenza sconosciuta

Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 PRO 34957, Nero, Taglia Unica In offerta a 42,74 € – invece di 104,72 €

sconto 59% – fino a scadenza sconosciuta

Panasonic SC-HTB200EGK Soundbar 80W Bluetooth, Design Ultra Compatto, Surround 2 Ch, HDMI Arc, Input Ottico, Nero In offerta a 63,89 € – invece di 119,99 €

sconto 47% – fino a scadenza sconosciuta

Xiaomi Mi 2K Gaming Monitor 27″, Monito per Gaming da 27″, Immagine Nitida 2560×1440, Porta USB 3.0, Frequenza di Aggiornamento da 165 Hz, Display HDR”, Certificazione TUV, Versione Italiana In offerta a 254,90 € – invece di 499,99 €

sconto 49% – fino a scadenza sconosciuta

RØDE Vlogger Kit Universal Edition In offerta a 75,75 € – invece di 139,00 €

sconto 46% – fino a scadenza sconosciuta

Cavo USB C USB C, INIU 100W [2 Pezzi-2m] Cavo USB Type-C Ricarica Rapida PD 5A QC 4,0 Nylon per MacBook Pro 2020 Samsung S22 Ultra S21 iPad Air Huawei P50 Pixel 7 Pro Xiaomi Switch PS5 Oneplus ECC. In offerta a 11,89 € – invece di 29,99 €

sconto 60% – fino a 13 nov 22

INIU Cavo USB Type-C (1+1+2+2+3m) 3,1A QC 3,0 Cavo USB C Ricarica Rapida, Lega Intrecciato in Nylon Cavo USB Type C per Xiaomi Samsung S22 Ultra Huawei Xiaomi Google Pixel OPPO iPad Realme LG ECC. In offerta a 13,59 € – invece di 29,99 €

sconto 55% – fino a 13 nov 22

Fujifilm instax mini 11 Sky Blue | Fotocamera a sviluppo istantaneo | Modalità Selfie | Esposizione Automatica | Foto Formato mini 62 x 46 mm In offerta a 61,46 € – invece di 89,99 €

sconto 32% – fino a 13 nov 22

Fujifilm Instax 16654968 Mini 11 Camera, Blush Pink In offerta a 64,74 € – invece di 89,99 €

sconto 28% – fino a 13 nov 22

Webcam HD Pro con luce, videocamera 1080P 60FPS per PC 2X Zoom digitale Streaming Cam con microfono doppio stereo integrato remoto e copertura per la privacy per Zoom/Skype/Teams/Webex, Mac Windows In offerta a 55,99 € – invece di 99,99 €

sconto 44% – fino a 19 nov 22

HUTACT Compatto 10×50 Binocolo con Bussola che Misura la Direzione, Regolo Incorporato Per la Caccia, la Marina, la Pesca, l?Osservazione degli Uccelli, Binocoli Professionale Potente In offerta a 91,30 € – invece di 169,99 €

sconto 46% – fino a 19 nov 22

Joby Action Supporto per Manubrio Bicicletta con Luci, Nero In offerta a 15,99 € – invece di 75,00 €

sconto 79% – fino a 19 nov 22

Neewer Telecomando 6 in 1 Timer per Scatto compatibile con 700D 650D 550D 60D,5D MarkIII 6D 70D 7D MarkII,Nikon D4 D300s D700 D800,D90 D7100 D600 D5300 D610 D5100 D3200 D3100 ecc In offerta a 21,99 € – invece di 27,99 €

sconto 21% – fino a 19 nov 22

Neewer DSLR Movie Rig Lega Alluminio per Reflex Digitali Canon Nikon Sony(1) Gabbia Fotografica(1) Impugnatura Superiore (2) Asta 15mm (1) Matte Box(1) Follow Focus (1) Stabilizzatore Spalla Blu In offerta a 102,79 € – invece di 132,99 €

sconto 23% – fino a 19 nov 22

Neewer TT560 Flash Speedlite con 12 Filtri Colori e IR Kit di Telecomando Wireless per Canon Nikon Panasonic Olympus e altre Fotocamere DSLR, Diffusore Duro In offerta a 39,99 € – invece di 47,99 €

sconto 17% – fino a 19 nov 22

Reolink 2 Pezzi 4K Telecamera PoE Esterno Dome con Rilevamento di Persone/Veicoli, Videosorveglianza con Time-Lapse, impermeabile IP66, Visione Nottura IR, Audio e Slot per Scheda Micro SD, RLC-820A In offerta a 169,14 € – invece di 198,99 €

sconto 15% – fino a 13 nov 22

Reolink 4K PTZ Telecamera PoE Esterno con Faretti, Auto-tracking, 5X Zoom Ottico, 360°/90° Pan & Tilt, Audio Bidirezionale, Rilevamento di Persona/Veicolo, 8MP Visione Notturna a Colori 60m, RLC-823A In offerta a 251,99 € – invece di 315,99 €

sconto 20% – fino a 13 nov 22

Reolink 5MP Kit Videosorveglianza IP PoE, Intelligente Rilevamento di persone e veicoli, 8CH 2TB 4K NVR e 4X 5MP Telecamera Esterno Impermeabile, Visione Notturna, Registrazione 24/7, RLK8-520D4-A In offerta a 448,99 € – invece di 528,99 €

sconto 15% – fino a 13 nov 22

Reolink 4K Kit Videosorveglianza PoE, 8X 8MP Telecamera Esterno con Rilevamento di Persone/Veicoli, Visione Notturna a Colori, Audio Bidirezionale, 16CH 3TB NVR per Registrazione 24/7, RLK16-812B8-A In offerta a 769,99 € – invece di 1099,99 €

sconto 30% – fino a 11 nov 22

Philips 3000i Series Purificatore D’aria – Controllo tramite App, rimuove germi, polvere e allergeni in ambienti fino a 135m², 4 Velocità, Modalità Sleep (AC3033/10) In offerta a 409,99 € – invece di 549,99 €

sconto 25% – fino a 17 nov 22

Philips 2000 Series Umidificatore D’aria – 32m² Umidificatore d’ambiente, NanoCloud, 3 Velocità, Modalità Sleep, Serbatoio 2 litri (HU2716/10) In offerta a 89,99 € – invece di 107,10 €

sconto 16% – fino a 17 nov 22

BONTEC Supporto da Parete per TV da LED LCD 32-80 pollici, Staffa TV con Movimento Inclinabile ed Estendibile, Supporto TV per Muro Staffa Ultra Resistente a 60kg, Max VESA 600x400mm In offerta a 45,04 € – invece di 63,99 €

sconto 30% – fino a 13 nov 22

BONTEC Staffa TV per Televisori da 13-42 pollici a LED/LCD/OLED, Supporto TV con Braccio Girevole ed Estendibile per Schermi, Staffa per Montaggio su Parete Fino a 35 kg, Max VESA 200 x 200 mm In offerta a 22,09 € – invece di 28,99 €

sconto 24% – fino a 13 nov 22

BONTEC Supporto TV da Pavimento con 4 Ruote per Schermo 13-42 pollici LED LCD Plasma, Carrello Staffa Porta Mobile Supporto TV Fino a 20 kg, Max VESA 200 x 200 mm In offerta a 52,69 € – invece di 65,99 €

sconto 20% – fino a 13 nov 22

BONTEC Supporto TV da Tavolo per TV da 26-55 Pollici, Universale Altezza Regolabile Piedistallo TV, Supporto TV Fino a 40kg, Max VESA 400×400 mm In offerta a 33,99 € – invece di 63,99 €

sconto 47% – fino a 13 nov 22

BONTEC Supporto Monitor da Scrivania in Vetro,Supporto per Monitor Regolabile in Altezza, Rialzo Monitor per Laptop, Computer, iMac, PC, Stampante, Alza monitor Fino a 40kg con 5x Velcro In offerta a 15,29 € – invece di 38,99 €

sconto 61% – fino a 13 nov 22

BONTEC Kit Hardware di Montaggio Universale Compatibile con Televisori fino a 80 Pollici, include viti M4, M5, M6 e M8, Rondelle e Distanziatori, Funziona con Staffa da Parete TV (Argento) In offerta a 10,19 € – invece di 15,99 €

sconto 36% – fino a 13 nov 22

Supporto TV Universale per Televisori tra 10 e 32 pollici, Orientare, Inclinare, Ruotare ? Adatto per TV LCD/LED a Schermo Piatto ? Estendibile di 44cm ? Sostiene fino a 20kg ? Max. VESA 100X100mm In offerta a 19,54 € – invece di 33,99 €

sconto 43% – fino a 13 nov 22

PERLESMITH Supporto da parete per TV, orientabile e inclinabile, per TV o monitor da 32-65 pollici, fino a 45 kg, VESA 400 x 400 mm In offerta a 36,53 € – invece di 58,99 €

sconto 38% – fino a 13 nov 22

Supporto da Parete per TV per la Maggior Parte TV LED, LCD, OLED, Piatto e Curvo da 26-55 pollici – Staffa TV con Max VESA 400x400mm Peso fino a 50 kg In offerta a 19,98 € – invece di 29,99 €

sconto 33% – fino a 13 nov 22

Supporto TV Parete da 13-42 Pollici – Girevoli, Inclinabili, Estensibili e Retratti Staffa TV Robusto per Contenere Fino a 35 kg Max. VESA 200×200mm In offerta a 22,94 € – invece di 38,99 €

sconto 41% – fino a 13 nov 22

Cuffie per Bambini, Cnfezione da 2, Cuffie Cablate per Bambini con Microfono, Fascia Regolabile per il Controllo del volume, pieghevoli, Cuffie Auricolari Bambini per la Scuola Tablet In offerta a 31,44 € – invece di 39,99 €

sconto 21% – fino a 13 nov 22

iClever 2 Pack Cuffie per Bambini, Cuffie Cablate per Bambini con Microfono, Fascia Regolabile per il Controllo del volume, pieghevoli, Cuffie Auricolari Bambini per la Scuola Tablet In offerta a 28,04 € – invece di 39,99 €

sconto 30% – fino a 13 nov 22

iClever Bambini Cuffie, 85/94dB Volume Limitato, Uono Stereo, Pieghevoli, Cavi non Aggrovigliati, Bambini Cuffie per Smartphone, Tablet, PC con 3.5 mm Jack In offerta a 14,44 € – invece di 19,99 €

sconto 28% – fino a 13 nov 22

Perlegear Supporto TV Tavolo per 26-55 pollici – Altezza Regolabile Piedistallo per TV da LCD/LED/Plasma,che Regge fino a 40 Kg,VESA Max 400×400 mm In offerta a 28,89 € – invece di 99,99 €

sconto 71% – fino a 13 nov 22

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).