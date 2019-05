Disponibile l’aggiornamento Firefox per Mac e PC: tornano a funzionare i certificati per gli add-on

Mozilla ha rilasciato un aggiornamento per Firefox risolvendo il problema dei certificati scaduti che impedivano l’esecuzione di vari add-on. “Questa release ripara la catena dei certificati riattivando le estensioni web, i temi, i motori di ricerca e i language pack che erano stati disabilitati”, spiega Kev Needham, membro dell’Add-on team di Firefox.

“Restano dei problemi sui quali stiamo attivamente lavorando”, spiega ancora Needham “ma abbiamo voluto presentare il fix prima di lunedì per attenuare l’impatto degli add-on disabilitati prima dell’inizio della settimana”.

Giorno 4 maggio, vari utenti del browser per Mac e PC hanno cominciato a segnalare che l’applicazione segnalava la disattivazione dei componenti aggiuntivi (il messaggio è apparso anche a chi non ha nessun componente aggiuntivo installato). L’evento si è verificato in concomitanza dell’arrivo del fuso orario noto come “UTC” (“Coordinated Universal Time”), conosciuto anche come tempo coordinato universale, il fuso orario di riferimento da cui sono calcolati tutti gli altri fusi orari del mondo, a sua volta derivato dal tempo medio di Greenwich con il quale coincide.

Tra i problemi ancora non risolti: l’impossibilità di attivare alcuni add-on (indicati come “non supportati”), alcuni temi e la modifica alle personalizzazioni relative all’home page e alla ricerca. Queste potrebbero essere state riportate alle impostazioni di default; in questo caso si devono ripristinare le opzioni di personalizzazione.

Firefox 66.04 si scarica da questo indirizzo. Se il browser è già istallato nel vostro Mac potete verificare se è aggiornato aprendo il menu “Firefox”, selezionando “Informazioni su Firefox”: verranno ricercati e installati gli aggiornamenti disponibili.