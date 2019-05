In Firefox disabilitati tutti i gli add-on per un certificato scaduto

Vari utenti del browser Firefox in tutto il mondo riferiscono che l’applicazione segnala la disattivazione dei componenti aggiuntivi (il messaggio appare anche a chi non ha nessun componente aggiuntivo installato).

L’evento si è verificato in concomitanza dell’arrivo del fuso orario noto come “UTC” (“Coordinated Universal Time”), conosciuto anche come tempo coordinato universale, il fuso orario di riferimento da cui sono calcolati tutti gli altri fusi orari del mondo, a sua volta derivato dal tempo medio di Greenwich con il quale coincide.

Un problema simile, riferisce engadget, era avvenuto tre anni addietro. Vari utenti del browser hanno indicato il pronlema su Reddit, Twitter, ma anche su bugzilla e sull’account Twitter @mozamo (Mozilla Add-ons). La fondazione si sta occupando del problema: “Stiamo indagando su un problema con un certificato che potrebbe portare le estensioni di Firefox a non funzionare o fallire l’installazione. Il nostro team sta lavorando attivamente per risolvere il problema e pubblicheremo più informazioni a breve”.

Provsre a reinstallare le estensioni non risolve il problema e viene mostrato il messaggio “Download fallito. Per piacere controlla la tua connessione”. Chi non volesse attendere il fix di Mozilla,può aggirare il problema installando le versioni Developer o Nightly di Firefox, giacché queste ultime offrono la possiiblità dio disabilitare la richiesta di una firma per le estensioni: basta scrivere “about:config” (senza virgolette) nel campo dove normalmente si indica l’URL e individuare la voce xpinstall.signatures.required. Una volta trovata l’impostazione, è possiible impostarla su “false”. Mozilla ribadisce ad ogni modo che il fix è in arrivo.