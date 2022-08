Disponibile Safari 15.6.1 per macOS Big Sur e macOS Catalina

Apple ha rilasciato l’aggiornamento a Safari versione 15.6.1 per macOS Big Sur e macOS Catalina, update che include importanti fix di sicurezza per risolvere vulnerabilità nel WebKit (il “motore” di Safari) che teoricamente potevano permettere l’arbitrary code execution (in italiano: “esecuzione arbitraria di codice”), in altre parole offrire a un attaccante la possibilità di eseguire comandi su un potenziale obiettivo.

Apple ha fatto sapere di essere al corrente di una vulnerabilità nel WebKit che poteva essere sfruttata da cybercriminali per eseguire codice ed è dunque importante aggiornare Safari prima possibile.

L’update può essere scaricato aprendo le Preferenze di Sistema, selezionando “Aggiornamento software”; da qui la voce “Ulteriori informazioni” e installando gli update proposti.

Apple ha recentemente rilasciato anche gli aggiornamenti a macOS Monterey 12.5.1, iOS 15.6.1, e iPadOS 15.6.1, update specifici per risolvere la vulnerabilità in questione e una patch per il kernel dei sistemi operativi. Non è chiaro se saranno messi a disposizione anche patch per macOS Big Sur e macOS Catalina e se su questi ultimi sistemi il problema nella vulnerabilità del kernel sia presente o no.