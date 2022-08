Apple rilascia iOS e iPadOS 15.6.1 e macOS 12.5.1

Nelle scorse ore Apple ha iniziato il rilascio di iOS e iPadOS 15.6.1 e anche di macOS Monterey 12.5.1: come indicano i numeri progressivi di versione si tratta di aggiornamenti minori, che arrivano a circa un mese di distanza dal rilascio di iOS 15.6.

La multinazionale di Cupertino consiglia l’installazione a tutti gli utenti perché, oltre alle correzioni di diversi bug, questi aggiornamenti risolvono gravi problemi di sicurezza e anche vulnerabilità che secondo Apple sono già state sfruttate dai pirati informatici per effettuare attacchi.

Nelle note di rilascio la società indica che iOS e iPadOS 15.6.1 risolvono vulnerabilità a livello di kernel, il cuore dei sistemi operativi che gestisce l’accesso all’hardware e ai processi in esecuzione. Chiuse anche alcune vulnerabilità di WebKit, il motore di Safari impiegato anche nei browser terze parti su App Store.

Le falle risolte con questi aggiornamenti sono gravi perché permettono a un attaccante di eseguire qualsiasi tipo di codice e programma sulla macchina bersaglio. Come sempre è possibile installare l’aggiornamento direttamente dallo smartphone andando in Impostazioni > Generali > Aggiornamento software.

Stesso discorso per macOS Monterey 12.5.1: anche questo è un aggiornamento minore che arriva a circa un mese di distanza dal precedente, ma che Apple consiglia a tutti gli utenti perché risolve bug e soprattutto gravi problemi di sicurezza.

Anche qui nelle note di rilascio Apple precisa che l’update chiude le falle del kernel e di WebKit, le stesse indicate poco sopra per iOS e iPadOS 15.6.1. L’update è proposto selezionando dalle Preferenze di Sistema la voce “Aggiornamento software”.

Sia per iPhone e iPad che per Mac potrebbe trattarsi degli ultimi aggiornamenti dei sistemi operativi rilasciati inizialmente lo scorso anno: Apple e tutti i team di sviluppo sono concentrati a completare i lavori sui nuovi iOS 16 e iPadOS 16, macOS Ventura e gli altri sistemi operativi in arrivo per tutti tra settembre e l’autunno.