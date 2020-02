Come cambiare la lingua solo in alcune app di iPhone e iPad

Per vari motivi, può essere utile usare alcune app in inglese (o altra lingua) anziché in italiano. È comodo farlo ad esempio con app tradotte male o perché abbiamo la necessità di usare l’app nella lingua in cui l’app è stata sviluppata. Fino a iOS 12 l’unica soluzione era quella di impostare tutta la lingua di sistema in quella desiderata; iOS 13, invece, permette di cambiare la lingua anche per una sola app.

Per farlo dobbiamo prima di tutto andare in Impostazioni > Generali > Lingua e Zona e aggiungere la seconda lingua di nostro interesse (da qui è possibile cambiare anche l’ordine delle lingue preferite: app e siti useranno le lingue indicate nell’ordine). Se vogliamo usare principalmente l’italiano e in alcuni casi l’inglese, basterà specificare “italiano” come prima lingua e “inglese” come secondaria.

Dopo avere impostato l’ordine delle lingue preferite, aprire Impostazioni, scorrete in basso e scegliete l’app di vostro interesse: si apre la scheda dedicata e, l’ultima opzione, consente di scegliere la lingua specifica per quell’app. Non tutte le applicazioni offrono la scelta della lingua (dipende se lo sviluppatore ha previsto altre lingue oltre a quella base). Questo sistema consente di cambiare solo la lingua delle app; per cambiare la lingua delle app predefinite (Safari, Contatti, Salute, ecc.), l’unico modo è cambiare la lingua di sistema.

