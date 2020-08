Bug della scheda grafica Radeon Pro 5700 XT sugli iMac 2020

Se avete un iMac 2020 e avete visto apparire alcune strane linee sullo schermo, la colpa potrebbe essere di un bug con la scheda grafica. Dell’argomento si parla nei forum Apple dove alcuni possessori delle nuove macchine allestite con questa specifica scheda grafica parlano dell’argomento giungendo appunto alla conclusione che potremmo essere di fronte ad un problema legato al software di gestione.

Stiamo parlando, come nota anche 9toMac che punta aiuto forum della Mela dando conto delle discussioni, di un iMac 27 pollici; la Radeon Pro 5700 XT dotata di memoria di 16GB di memoria GDDR6, rappresenta la migliore configurazione per compiti di grafica. In questo allestimento saltuariamente appaiono delle linee che disturbano l’immagine che appare sullo schermo. Non si tratta dell’effetto del surriscaldamento della scheda perché qualche utente segnala che le righe, sia verticali che orizzontali, appaiono anche quando la macchina è in stop.

Il problema menzionato sui forum Apple sembra confermato anche da un lungo thread che vediamo sul sito di MacRumors e che parte da poco dopo il lancio delle nuove macchine. Qui ci sono un maggior numero di casi ma tutti convergono nella stessa direzione: le linee appaiono causalmente e spariscono altrettanto casualmente e tutte le macchine che manifestano il bug hanno la scheda AMD Radeon Pro 5700 XT.

Uno degli utilizzatori del forum fa sapere di essere in contatto con Apple che sta investigando attivamente. È probabile che modificando i driver anche con il contributo di AMD le linee, un problema fastidioso soprattutto perché stiamo parlando di una configurazione top, spariranno.