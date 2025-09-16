Disponibili aggiornamenti a macOS Sonoma 14.8 e macOS Sequoia 15.7

Oltre all’aggiornamento a macOS 26 Tahoe, Apple ha rilasciato anche gli aggiornamenti a macOS Sequoia 15.7 (settimo importante aggiornamento di macOS Sequoia, sistema operativo per Mac presentato lo scorso anno) e macOS Sonoma 14.8, update per chi non vuole/non può passare al nuovo sistema operativo.

Apple indica 34 vulnerabilità risolte con Sequoia 15.7 e 38 vulnerabilità risolte con Sonoma 14.8 e il suggerimento e di installarli prima possibile.

Come scaricare aggiornamenti di Sequoia e Sonoma

Se non volete ancora installare macOS 26 tahoe potete ottenere gli update di Sequoia e Sonoma aprendo Impostazioni di Sistema > Generali > Aggiornamento software: da qui è possibile installare il nuovo macOS 26, oppure aggiornare semplicemente l’attuale sistema selezionando quelli proposti nella sezione “Alternative disponibili”.

A questo indirizzo trovate un nostro articolo su come prepararsi all’aggiornamento di macOS 26. A questo indirizzo le prime dieci cose da provare con il nuovo sistema operativo.