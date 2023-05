Per un selfie perde lo smartphone dentro ad un lago e lo fa svuotare per recuperarlo

Cosa c’è di più stupido che far cadere un telefono dentro ad un laghetto per spararsi per fare un selfie? Molte cose, certamente. Ma una di queste è svuotare con un’idrovora il laghetto per recuperare il telefono. Se poi questa operazione priva i contadini del posto già colpiti da una forte siccità di più di due milioni di litri d’acqua si è di fronte ad un record di stupidità oltre che di insensibilità.

Accade in India

Tutto questo è accaduto in India; protagonista Rajesh Vishwa, vittima il laghetto artificiale di Paralko nello stato del Chhattisgarh, una riserva d’acqua che raccoglie le acque di scolo di una diga e rappresenta un luogo ameno per un pic-nic o qualche ora di svago oltre che un serbatoio usato per il sostentamento dell’agricoltura locale. È qui che il buon Rajesh si è recato alcuni giorni fa in compagnia di amici e del suo nuovo fiammante e prezioso Samsung S23.

Mentre si scattava alcuni selfie il telefono gli è caduto in acqua. Inorridito dall’accaduto l’improvvido fotografo pensando al valore del telefono (circa 1100 euro sul mercato locale) ha deciso che nulla doveva essere lasciato intentato.

Amico degli amici

Prima ha sfruttato le sue conoscenze in loco convincendo alcuni contadini del posto, con cui era in rapporti per il suo ruolo di funzionario statale addetto al controllo della qualità dei prodotti alimentari, a tuffarsi dentro al lago per recuperare il telefono. Poi visto che dopo due giorni il suo Samsung restava ancora irraggiungibile, allora Rajesh Vishwa ha fatto il salto di qualità.

Sempre contando sul suo ruolo di pubblico ufficiale avrebbe telefonato a qualcuno degli amici del Water Resources Department (RC Dhivar) che gestisce la riserva d’acqua chiedendo il permesso di “ridurre di qualche metro il livello del lago”. Detto fatto: ottenuta una risposta verbale affermativa (sostiene il protagonista della vicenda) e affittata una idrovora diesel ha provveduto a togliere dal bacino 2,3 milioni di litri d’acqua.

Chi se ne frega della siccità

Il fatto che Chhattisgarh sia uno degli stati più colpiti dalla siccità e che quei 2,3 milioni di litri d’acqua del laghetto di Paralko dispersi sui campi venissero stati sottratti ai contadini che li avrebbero usati per dare da bere agli animali, oppure per irrigare 630 ettari di campi, in quel momento erano cose meno importanti della salvezza del telefono.

Qualche cosa di più deve essere importato a Rajesh Vishwa quando la vicenda è stata portata all’attenzione nazionale, diventando anche strumento di polemica politica a livello federale tra ministri ed opposizione, causando di conseguenza la reazione dei funzionari dell’ufficio di cui fa parte che l’hanno sospeso per la seconda volta dal suo incarico, dopo una precedente sospensione . Anche in questo caso Vishwa era stato accusato di avere colpito con il suo comportamento i contadini: era stato accusato di avere distribuito in maniera non propria il riso per il loro sostentamento .

#Chhattisgarh | An official was suspended for allegedly having water pumped out of a reservoir to find his mobile phone that fell into it while taking a selfie with his friends during a picnic on Sunday. Read the full story: https://t.co/thie5hPVye pic.twitter.com/FXLDpShhfK — The Indian Express (@IndianExpress) May 27, 2023

Capire che significa IP68

Vi state chiedendo che fine ha fatto il telefono? Alla fine del terzo giorno dopo avee sprecato milioni di litri d’acqua è stato recuperato. Ma anche da qui il funzionario statale non ha avuto buone notizie. Con un grado di protezione IP68, il Galaxy S23 viene certificato per restare immergersi completamente fino a 1,5 metri sott’acqua per circa 30 minuti senza subire danni.

Ma tre giorni non sono 30 minuti e quindi il telefono del valore di 95mila rupie (per altro quel che per altro un contadino del posto guadagna probabilmente in un anno) è diventato spazzatura elettronica. Senza ricorrere a concetti come umanità, spreco inutile di risorse, egocentrismo, sarebbe forse bastato sapere che significa IP68 per evitare tutta la mobilitazione, lo spreco e l’essere esposto al ludibrio internazionale

La morale

La storia ha una morale per Rajesh Vishwa. Primo, non scattarsi selfie a bordo acqua, se non si è sicuri di essere abbastanza svegli da non far cadere il telefono dentro ad un laghetto, oppure in alternativa comprarsi un iPhone che sembra avere una miglior resistenza di un Galaxy S23. Terzo e ancora più decisivo: rivedere la scala delle priorità della vita.