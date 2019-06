Dr. Mario World di Nintendo arriva il 10 luglio per iOS e Android

Nintendo ha annunciato la data di lancio di “Dr. Mario World”, versione iOS e Android del classico Dr. Mario, il gioco stile Tetris ambientato nell’Ospedale del Regno dei Funghi.

Sull’account Twitter di Nintendo è spiegato che il gioco per iOS arriverà il 10 luglio; gli utenti possono pre-registrarsi/prenotare il titolo sull’App Store.

La “trama” del gioco (un classico puzzle-game) è vagamente ispirata a Tetris. All’Ospedale del Regno dei Funghi è scoppiata una vera e propria epidemia: i virus si stanno diffondendo dappertutto. È tempo di somministrare loro l’ultimo ritrovato di Mario. L’obiettivo è sterminare tutti i virus, ruotando e allineando le capsule di vitamine colorate che cadono all’interno della boccetta. Maggiore è il numero di capsule allineate, più alto è il numero di virus eliminati grazie a particolari “combo”.

In fase di lancio il gioco sarà composto di più stadi su cinque diversi mondi. Nintendo riferisce di avere in progetto altri mondi aggiuntivi e sorprese con futuri aggiornamenti.

Il gioco per iOS è stato svelato all’inizio dell’anno, sarà di tipo freemium con opzionali funzionalità che è possibile sbloccare con gli acquisti in-app (“diamanti” per comprare oggetti speciali e “cuori” per nuovi livelli). Al pari di altri titoli del produttore, i “cuori” si rigenerano con il passare del tempo ed è possibile inviarli ad altri giocatori sui social di Line e Facebook.

Oltre a Nintendo e Line, il nuovo Dr Mario World vedrà la partecipazione anche di NHM Entertainment, specializzata nello sviluppo e gestione di giorni online e mobile. Il rilascio è previsto su scala globale e in più lingue. Ulteriori dettagli sul gioco a questo indirizzo.

Dr. Mario World richiede iOS 11 o seguenti, è compatibile con iPhone, iPad e iPod touch, e “pesa” 166,8 MB. Al momento, Nintendo ha rilasciato sei giochi in App Store, da Miitomo a Fire Emblem Heroes, oltre ad Animal Crossing: Pocket Camp, Dragalia Lost e Super Mario Run.