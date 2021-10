Droni senza patentino, ecco gli Autel EVO Nano

Autel ha annunciato una nuova suite di droni, disponibile da questo autunno. L’offerta comprende anche i mini droni, grazie alla serie EVO Nano, che a sua volta incclude EVO Nano ed EVO Nano+. Sì, si tratta dei concorrenti più agguerriti alla serie Mini di DJI, con costi leggermente superiori.

La serie Nano è, come accennato in apertura, un chiaro e diretto concorrente del DJI Mini. La nuova serie in arrivo si pone in diretta concorrenza anche con il chiacchierato Mini 3, la cui data di rilascio dovrebbe essere il 15 novembre, anche se non c’è nulla di ufficiale. Il tempismo per la presentazione di Autel è comunque ottimo, propio perché potrebbe togliere scena e attenzione ai droni DJI.

Le basi di EVO Nano sono chiare, presentasi al pubblico come un drone che si guida senza patentino, considerando il peso di 249 grammi. La versione standard propone a bordo una fotocamera da 48 MP, con possibilità di registrare in 4K a 30 FPS, con sensore CMOS da 1/2″. Naturalmente, la camera è montata su un gimbal a 3 assi, e nella versione Evo+ il drone è equipaggiato con un sistema di prevenzione degli ostacoli avanzata, con sensori di visione binoculare a 3 vie, in grado di percepire ostacoli sul frontale e sui lati. Quanto all’autonomia, propone circa 28 minuti di volo.

La versione Evo+ propone anche un upgrade del sensore della camera, con un sensore CMOS 1/1.28” che permette di scattare foto fino a 50 megapixel. Propone anche un filtro di colore RYYB con apertura f/1.9 e un sistema di autofocus PDAF + CDAF.

Quanto al controllo, Autel propone il suo sistema proprietario SkyLink, grazie al quale è possibile controllare il drone fino a 10 km in USA, e circa 6 km in Europa, con un ritorno su smartphone con qualità fino a 2.7K/30FPS.

Quanto ai prezzi non esiste ancora un listino ufficiale Autel ma dovrebbero partire da 649,00 € per la versione base, e 749,00 € per la versione Evo Nano+.