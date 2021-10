iPad mini 6, nuovi problemi al display per alcuni utenti

Dopo la vicenda dello scrolling gelatinoso su iPad mini 6, lo schermo dell’ultimo tablet della Mela da 8,3 pollici torna a far parlare di sé. Alcuni utenti segnalano, con tanto di video a dimostrazione, un nuovo problema per LCD. Non sembra essere, al momento, diffuso, ma ecco di cosa si tratta.

Un poster apparso di recente su Reddit ha attirato l’attenzione su un problema di scolorimento e distorsione che si verificava quando si toccava lo schermo con l’iPad in orientamento verticale.

Ho ricevuto il mio iPad Mini 6 Wi-Fi da 64 GB circa una settimana fa e ho notato che sembra esserci un problema di spazio sul display LCD: se metti il ​​tuo mini in orientamento verticale (con il pulsante di accensione in alto a destra) premi leggermente sul schermo e vedrai distorsione e scolorimento di circa un pollice verso il basso e verso l’interno dall’alto a destra. Sulla maggior parte dei modelli ciò avverrà in tre punti lungo la parte superiore del display (quando verticale)

Il Redditor afferma di aver effettuato la sostituzione da Apple, ma che il nuovo dispositivo presentava, non lo stesso problema, “ma peggio”. Mentre una manciata di utenti ha risposto al poster originale dicendo che stavano riscontrando un problema simile – sebbene per uno o due, fosse evidente in un’altra parte del display – la maggior parte degli utenti che si sono occupati del post non sono stati in grado di replicarlo sul proprio dispositivo.

Ad ogni modo, non sembra essere al momento un problema diffuso, e gli utenti che dovessero riscontrare un problema simile a quello mostrato nel video sopra hanno la possibilità di portare il proprio ‌iPad mini‌ 6 presso un Apple Store o un centro di riparazione per richiedere un’unità sostitutiva.

Per quanto riguarda il problema dello scorrimento con effetto gelatina, invece, Apple ha affermato che si tratta di un comportamento normale per uno schermo LCD, e ciò probabilmente significa che la società non prevede di offrire sostituzioni per gli utenti che riscontrano questo problema. Per questo motivo, chi non è soddisfatto del display dell’‌‌iPad mini‌‌ dovrebbe assicurarsi di restituire il tablet entro la finestra di restituzione di 14 giorni, o 30 giorni se lo avete acquistato su Amazon.