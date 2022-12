DuckDuckGo e Bitwarden creano il portachiavi delle password per Mac

Il browser di navigazione web DuckDuckGo, conosciuto per le sue regole stringenti per proteggere la privacy dell’utente, si è alleato con Bitwarden, il gestore di password open source, e come primo risultato di questa collaborazione ci sarà l’integrazione del primo gestore di password esterno direttamente in DuckDuckGo per gli utenti Mac.

Perché ci piace Bitwarden

Bitwarden offre molte delle stesse funzionalità di altri popolari gestori di password come la possibilità di archiviare e gestire più password, crearne di complesse e compilare in automatico i moduli di accesso sui siti web. Ma oltre ad essere open source è anche completamente gratuito, il che lo rende un’opzione interessante per chi cerca un gestore di password sicuro e conveniente.

Cosa cambia adesso

Grazie all’alleanza tra DuckDuckGo e Bitwarden adesso gli utenti Mac potranno accedere e gestire facilmente le proprie password su Bitwarden direttamente dalla barra di ricerca di DuckDuckGo, facilitando così la protezione dei loro account online e mantenendo un alto livello di protezione di privacy e dati personali durante la navigazione su internet.

D’altronde come sappiamo DuckDuckGo punta da sempre a proteggere la privacy degli utenti e la scelta di unire le forze con Bitwarden conferma proprio questo impegno.

Come funziona il portachiavi password di DuckDuckGo e Bitwarden

In tal senso è di aiuto la nuova funzione di autenticazione senza password di Bitwarden, che risolve il problema consentendo agli utenti di accedere al proprio caveau web senza dover inserire una password. Per accedervi basta infatti utilizzare una chiave di sicurezza, un’autenticazione biometrica o un codice monouso ricevuto sulla mail o tramite una notifica su uno dei propri dispositivi.

Oltre ad essere più comodo, questo sistema – che è per altro voluto e promosso dalla FIDO Alliance e che sta rapidamente diventando lo standard di riferimento nel settore – elimina del tutto la necessità di una password: in tal modo infatti gli utenti sono certi che soltanto loro hanno accesso al proprio gestore di password, anche se la loro password è in qualche modo compromessa.

