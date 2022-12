Apple News plus, piccoli problemi per grandi pubblicazioni

Nuovi dati apparsi in rete dimostrano che gli utenti stanno leggendo meno le grandi pubblicazioni e le testate più importanti all’interno del servizio in abbonamento Apple News+, anche se non è chiaro se questo sia un segno di una tendenza più ampia.

I numeri pubblicati di recente da Press Gazette mostrano che le prime 25 riviste di Apple News+ hanno avuto una tiratura combinata di oltre 1,3 milioni nella prima metà del 2022. Questo è maggiore rispetto ai numeri per la prima metà del 2021, ma inferiore alla seconda metà dello stesso anno.

Le classifiche sono state fornite dall’Alliance for Audited Media (AAM), calcolate utilizzando aperture medie uniche per numero di rivista.

La prima metà del 2021: 1.255.802

Seconda metà del 2021: 1.622.823

La prima metà del 2022: 1.333.088

Press Gazette ha anche condiviso un grafico di come sono cambiate le prime dieci pubblicazioni di Apple News+ e un grafico delle prime 25 riviste statunitensi su Apple News+. Tuttavia, l’editore osserva che «Le prime 25 riviste per ogni periodo differiscono leggermente, il che significa che molti singoli titoli nell’attuale top ranking hanno aumentato significativamente la diffusione nonostante la tendenza più ampia». Nel grafico delle prime dieci solo quattro editori hanno avuto un cambiamento negativo su base annua.

La banca d’investimento Cowen ha previsto nel 2021 che Apple News+ potrebbe raggiungere 19 milioni di abbonati a pagamento entro il 2023, ma Press Gazette afferma che i dati recenti suggeriscono che la previsione “non è realistica”. La circolazione delle riviste non è necessariamente un indicatore del successo di Apple News+. I macro fattori possono influenzare il pubblico delle riviste, come gli eventi che si svolgono in tutto il mondo.

I dati suggeriscono anche un aspetto stagionale nei lettori, con più lettori che consumano riviste nella seconda metà dell’anno rispetto alla prima metà. Sfortunatamente, c’è una quantità limitata di dati su cui lavorare, poiché Apple News+ è stato lanciato solo nel 2019 e si ha ancora bisogno di numeri per la seconda metà del 2022.

Inoltre, Apple non condivide pubblicamente le metriche per i lettori di Apple News+, elemento che rende più difficoltoso capire il successo o meno della piattaforma di Cupertino. Ricordiamo che al momento l’abbonamento Apple News+ è disponibile solo in USA, Regno Unito, Australia e Canada.

In Italia sono disponibili i servizi Apple in abbonamento Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade e iCloud+, anche riuniti in un unico pacchetto che li include tutti Apple One che permette di risparmiare rispetto alla somma dei singoli abbonamenti.