DuckDuckGo prepara un browser per Mac incentrato sulla privacy

DuckDuckGo – l’azienda nota per l’omonimo motore di ricerca improntato sulla privacy – sta preparando un browser per Mac. Ad annunciarlo è l’azienda stessa, riferendo che DuckDuckGo for desktop promette di ridefinire le aspettative degli utenti per la privacy online di tutti i giorni.

Non saranno necessarie impostazioni complicate, non saranno mostrati avvisi fuorvianti e attivare “livelli” di protezione della privacy: si sfrutteranno robuste protezioni per la privacy che funzionano per impostazione predefinita nell’ambito delle ricerche, della navigazione su internet, email, ecc. Gli sviluppatori riferiscono ancora che non si tratta di un “privacy browser” ma di un browser per l’uso quotidiano che rispetta la nostra privacy, impedendo a terze parti di spiare le nostre ricerche e la cronologia di navigazione.

Gli sviluppatori promettono un’app pulita e più privata rispetto e veloce rispetto a Chrome, sviluppata intorno all’engine di rendering di iOS, alla stregua dell’equivalente app mobile per iPhone e iPad.

Al momento il browser DuckDuckGo per Mac è stato distribuito a una ristretta cerchia di beta tester, ed è prevista in futuro anche una versione per PC con Windows. Non è dato sapere quando la versione Mac sarà disponibile, ma gli sviluppatori stanno già invitando gli utenti a iscriversi per provare le prime beta pubbliche nelle prossime settimane.

DuckDuckGo dichiara di non immagazzinare informazioni sulle ricerche degli utenti del suo motore di ricerca e non richiede la registrazione di un profilo utente per poter accedere alle funzionalità del sito. A gennaio di quest’anno importante traguardo nei suoi 12 anni di esistenza: oltre 100 milioni di query di ricerca, una crescente popolarità dovuta a sempre più persone attente alla privacy.