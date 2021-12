Sbloccate 1200 funzioni “segrete” di macOS con 2$ grazie a MacPilot e BundleHunt

Volete prendere il pieno controllo sul Finder, sbloccando 1200 funzioni “segrete” o non direttamente accessibili del sistema operativo? Vi bastano 2 dollari, dopo avere comprato il ticket di ingresso a BundleHunt.

Il programma, una parte di una lunga lista della promozione di cui abbiamo già parlato in altre occasione, è una sorta di chiave che ci permetterà di accedere alla modifica e alla personalizzazione di numerosi aspetti dell’interfaccia e di macOS normalmente attivabili via riga di comando del terminale o con complesse configurazioni, semplicemente con un menù.

MacPilot è, di fatto, una specie di mago di UNIX che traduce per noi comandi complessi permettendoci di fare cose come disabilitare le animazioni del sistema operativo, riflessi e trasparenze o cancellare le cache. MacPilot permette anche di personalizzare il sistema per renderlo più sicuro o più in linea con le nostre esigenze.

Utilizzando l’interfaccia grafica di questa utility possiamo per esempio bloccare il Dock per evitare che vengano modificati contenuti o posizioni degli elementi, bloccare o abilitare le varie funzioni contenute nei menu, disabilitare Taglia dal menu del Finder e tanto, tanto altro ancora. Gli strumenti offerti da MacPilot per intervenire sul funzionamento del Mac sono numerosi e superiori rispetto a qualsiasi altra utility di questo tipo.

Dall’interfaccia di MacPilot possiamo in pratica intervenire su moltissimi aspetti e funzioni del sistema operativo, dal funzionamento, all’aspetto del Finder, per passare al funzionamento dei dischi, dalla Rete, alle funzioni di avvio del Mac, dai registri di sistema al Dock ed Exposé, ai font, alle impostazioni delle applicazioni di serie i con il computer e così via. Per un elenco completo delle funzioni offerte da MacPilot è possibile consultare questa pagina dello sviluppatore.

Con MacPilot è inoltre possibile monitorare il funzionamento del nostro Mac per procedere a diagnosi e riparazioni in caso di problemi. Infine premendo un solo pulsante MacPilot svolve per noi le operazioni di pulizia e mantenimento periodiche per mantenere efficiente e veloce il Mac.

Per accedere all’offerta, dovrete pagare un piccolo “ticket” di ingresso di 5$, una volta versati i quali avrete diritto di comprare a prezzi “impossibili” prodotti. Tra i tanti ci sono software preziosi quali GarageSale, PDF Squeezer, Data Recovery e molti altri ancora. Potete dare un’occhiata all’intero catalogo cliccando qui.