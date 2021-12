Apple inizia a costruire iPhone 13 in India

Apple sta per spostare una parte della produzione di iPhone 13 in India: è quanto riporta l’Economic Daily News, che avrebbe appreso questa informazione da uno dei dipendenti della fabbrica Foxconn di Chennai, capoluogo dello stato di Tamil Nadu che si affaccia sulla baia del Bengala nell’India orientale.

Pare infatti che la fornitura dei semiconduttori nella regione stia migliorando e che la produzione di prova degli iPhone 13 con schermo da 6,1 pollici sia andata a buon fine, due buone notizie per Apple che ha potuto così procedere con l’ampliamento della produzione della nuova gamma in modo da soddisfare gran parte della domanda presente nel paese.

Secondo le indiscrezioni infatti l’azienda comincerà a costruire i telefoni in India già a febbraio e lo stabilimento che se ne occupa dovrebbe essere in grado di produrne abbastanza da soddisfare la domanda del mercato locale, mentre un 20-30% della produzione dovrebbe essere invece destinata all’esportazione.

Dal lancio della nuova serie a settembre, l’iPhone 13 si è rivelato il modello più popolare della gamma nel paese, vendendo più unità rispetto ai due modelli di fascia alta (l’iPhone 13 Pro e l’iPhone 13 Pro Max). Tuttavia sembra che iPhone 11 e iPhone 12 continuino a macinare vendite e attualmente risultano essere i due telefoni di Apple più venduti in assoluto. Anche quest, va detto, sono prodotti da Foxconn, mentre l’iPhone SE di seconda generazione, altro telefono che ancora oggi riscuote un buon successo in India, è prodotto nella fabbrica Wistron di Bengaluru.

Secondo quanto si vociferava a inizio anno, anche l’altro fornitore taiwanese di Apple, Pegatron, si occupa di produrre una parte degli iPhone 13 destinati alla vendita in India, occupandosi principalmente di costruire il più piccolo della serie, l’iPhone 13 mini, nella propria fabbrica di Chennai. Adesso che si è aggiunto l’iPhone 13 ai piani di produzione di Apple in India, l’azienda pare si appresti a produrre nel paese quasi il 70% degli iPhone che poi verranno venduti in loco.