realme lancia in Italia realme 7 e 7 Pro: si punta molto su ricarica e rapporto qualità prezzo

Realme lancia in Italia realme 7 e 7 Pro, terminali che si pongono sulla fascia media di mercato, ma con un prezzo da entry level, che si riduce ulteriormente in occasione dell’ormai imminente Amazon Prime Day 2020. Ecco prezzi e caratteristiche.

Riassumendo le caratteristiche più importanti dei terminali, realme 7 Pro è alimentato da 65W SuperDart Charge (carica al 100% in 34 minuti), Quad Camera con sensore Sony IMX682 da 64MP, Super Amoled Display con impronta digitale integrata nel display, e processore Qualcomm Snapdragon 720G.

Di contro, il fratello più economico, realme 7 è alimentato dal primo processore gaming Mediatek Helio G95, Quad Camera con AI da 48MP, ampia batteria da 5000mAh e ricarica rapida da 30W.

Sia realme 7, che realme 7 Pro sono i primi dispositivi ad aver superato la TÜV Rheinland Smartphone Reliability Verification, che include 22 test principali e 38 minori in grado di coprire differenti scenari di utilizzo comune.

Quest’anno realme ha puntato molto sulla tecnologia di ricarica rapida, lanciando SuperDart da 65W, la più veloce d’Europa. Grazie alla ricarica rapida SuperDart da 65W, realme 7 Pro può ricaricare fino al 13% in soli 3 minuti e al 100% in 34 minuti, rendendo lo smartphone più veloce del segmento e consentendo agli utenti di riportare il telefono in vita il più velocemente possibile.

Tra le altre caratteristiche, realme 7 Pro vanta un set-up di fotocamere che comprende la più recente fotocamera principale da 64MP alimentata dal sensore Sony IMX682, una lente ultra-grandangolare da 8 MP, un obiettivo macro e un obiettivo ritratto in bianco e nero e molte altre caratteristiche. È inoltre dotato di fotocamera frontale da 32MP ad alta risoluzione, in grado di catturare selfie luminosi anche di notte grazie alla sua modalità Super Nightscape. Il processore a bordo della versione Pro è lo Snapdragon 720G, mentre il display è da 6.4” con tecnologia Super AMOLED.

Altra novità è rappresentata dal nuovo realme UI 2.0, sulla base dell’ultimo Android 11, che sarà presto disponibile per gli utenti realme 7 Pro il mese prossimo.

realme 7 Pro è disponibile in due opzioni di colore: Mirror White e Mirror Blue.

realme 7 Pro è disponibile in due colori: Mist White e Mist Blue. La versione 8GB+128GB sarà venduta a 319.90 dal 13 Ottobre. Proprio il 13 e 14 ottobre sarà disponibile con promo flash a 289,90 su Amazon.

realme 7

Progettato per essere un potente dispositivo da gioco, realme 7 è il primo cellulare al mondo ad adottare il processore Helio G95 e raggiungere un punteggio di 300.000 su Antutu. È dotato di un display Ultra Smooth da 90Hz e raggiunge il 90,5% di rapporto schermo-corpo. Tutto ciò lo rende una scelta perfetta per gli appassionati di giochi. Il dispositivo adotta il sensore Side-fingerprint, integrando insieme il riconoscimento delle impronte digitali con il pulsante border.

realme 7 ha un’ampia batteria da 5000mAh e dispone della tecnologia di ricarica rapida da 30W, raggiungendo il 50% di carica in 26 minuti. La ricarica rapida da 30W adotta soluzioni a bassa tensione e allo stesso ad alta corrente sia per la sicurezza che per l’efficienza.

realme 7 dispone anche di Quad Camera con AI da 48MP, suite di filtri notturni e fotocamera frontale da 16MP.

realme 7 (disponibile in pre-ordine dal 13 ottobre e in vendita dal 21 ottobre su Amazon), avrà invece i seguenti prezzi:

4GB+64GB 179.90€

6GB+64GB 199.90€8GB+128GB 259.90€

Per chi acquisterà i device l’azienda ha messo a disposizione 3 anni di garanzia straordinaria, anziché 2, e 2 mesi di sostituzione anziché 1.