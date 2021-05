Dyson V11, sconto di 100 euro e consegna in 24 ore

Per quanti volessero finalmente mettere le mani su un aspirapolvere verticale della serie Dyson V11 arriva l’offerta giusta, con un incentivo di 100 euro e consegne in 24 ore.

La promozione di Dyson permette di ottenere subito 100 euro di incentivo, senza necessità di restituire il vecchio aspirapolvere. In particolare, l’offerta è valida solo su alcuni modelli selezionati, e precisamente Dyson V11 Absolute Extra Pro Blu, Absolute Extra Pro Oro, V11 Absolute Extra, e V11 Torque Drive Extra.

E’ possibile fruire dell’offerta presso i punti vendita e i siti di commercio elettronico dei rivenditori autorizzati Dyson che hanno aderito all’offerta, e precisamente il sito internet Dyson, oltre agli store fisici Dyson Store CityLife a Milano, Dyson Store Le Gru a Torino,

Dyson Store Porte di Roma, Dyson Store Shopping Complex Campania a Marcianise, Dyson Store Nave de Vero a Venezia, Dyson Mali DEMO Zone Bergamo presso Centro Commerciale Orio Center e Dyson Mali DEMO Zone Arese presso Centro Commerciale II Centro di Milano.

L’Offerta è valida dal 19 Aprile al 30 Maggio 2020 e porta i prodotti Dyson in offerta a questi prezzi finali:

V11 Absolute Extra Pro Blu 699 Euro

V11 Absolute Extra Pro Oro 699 Euro

V11 Absolute Extra 549 Euro

V11 Torque Drive Extra 499 Euro

Ricordiamo che Dyson V11 Absolute Extra include 5 accessori per la pulizia, 2 spazzole e gode della tecnologia High Torque che si adatta automaticamente alle superfici e spazzola a rullo morbido per superfici dure. L’autonomia è fino a 60 minuti in modalità Eco. L’aspirapolvere include anche uno schermo LCD per avere tutte le informazioni in tempo reale. Il modello Pro, gode di batteria sostituibile extra e Floor Dok in aggiunta ai 5 accessori per la pulizia, e gode di un’autonomia maggiore fino a 120 minuti. Infine, il modello Torque Drive Extra si caratterizza per la tecnologia Dyson DLS, che adatta automaticamente la potenza di aspirazione ad ogni superficie.

All’acquisto di uno dei modelli di cui sopra, il consumatore finale riceve immediatamente l’incentivo di 100 euro, comprensivo di IVA, in cassa o al check out online. L’offerta online è disponibile a partire da questa pagina.

